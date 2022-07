De bijeenkomst van de F1 Commission deze vrijdag in Spielberg is op meerdere vlakken zeer interessant voor de directe toekomst van de Formule 1. Het porpoising-verhaal van de FIA heeft een prominente plek op de agenda, maar daarnaast buigen de teams zich weer over de problemen die spelen met het budgetplafond. Diverse teams hebben al laten weten dat ze door de inflatie over de huidige grens van 141,2 miljoen dollar (138,4 miljoen euro) zullen gaan. Dat is grotendeels te wijten aan het door Rusland ontstane conflict in Oekraïne. Red Bull Racing wil daardoor een verhoging van het budgetplafond terwijl anderen, met name Alpine en Alfa Romeo, fel tegen een aanpassing zijn.

De meeting van de F1 Commission wordt cruciaal om hierover een besluit te nemen. “Ik heb er alle vertrouwen in dat we een oplossing zullen vinden die in het belang is van de sport”, zegt Andreas Seidl, de teambaas van McLaren. Zijn team zal het toegestane budget ‘vrijwel zeker’ overschrijden. “Er zijn verschillende teams, waaronder wijzelf, die simpelweg niet in de positie zijn om het budgetplafond dit jaar te halen door de omstandigheden waar we momenteel mee te maken hebben. Met die wetenschap denk ik dat we de situatie simpelweg moeten bespreken en zorgen dat er een goede oplossing komt. De FIA heeft de afgelopen maand de tijd genomen om met alle teams een uitgebreide analyse te maken. Ze hebben een duidelijk beeld waarom de kosten omhoog zijn gegaan, het heeft niets te maken met reguliere inflatie. Zeker op het gebied van vracht- en energiekosten. Op basis daarvan heeft de FIA volgens mij een goed beeld van wat er moet gebeuren.”

Het huidige budgetplafond moet niet alleen omhoog, er moet ook een regeling komen dat er in de toekomst automatisch gereageerd kan worden op inflatie. McLaren, een team dat in de basis groot voorstander was van het budgetplafond, moet volgens Seidl intussen beknibbelen op de updates om niet verder in de problemen te komen. “Ik weet wat we nodig hebben, maar het heeft geen zin om het naar buiten te brengen”, zegt Seidl. “Ik weet dat we dit jaar al aardig aan onze plannen voor updates hebben moeten sleutelen. Desondanks weten we dat we over het budgetplafond heen gaan.”

Naar verluidt zijn verschillende teams bereid om de limieten op te zoeken en de consequenties te dragen als het zover komt. De FIA zal het moeilijker vinden om sancties op te leggen als meerdere teams over de limiet gaan. In het financiële reglement zijn verschillende straffen opgenomen, maar de details daarvan blijven vaag. Seidl stelt in ieder geval dat zijn team de grenzen op die wijze niet wil opzoeken: “Maar ik kan niet voor andere teams spreken, het is niet goed voor de sport en daarom moeten we zeker een compromis vinden.”