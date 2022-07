F1-teams verzetten zich tegen FIA-ingreep omtrent porpoising

Voorafgaand aan de Grand Prix van Oostenrijk van aankomend weekend komen de F1-teams, het Formula One Management en de FIA bijeen om een aantal prangende vraagstukken te bespreken. Zo komen onder meer de impact van de huidige inflatie op het budgetplafond en de motorreglementen voor 2026 aan bod. Het ziet ernaar uit dat ook de geplande ingreep van de FIA op het gebied van porpoising hoog op de agenda komt. Naar verluidt zijn meerdere teams niet blij met de handelswijze van de federatie. Zij stellen dat het helemaal niet nodig is dat de FIA zich met het stuiteren van de auto’s bemoeit. Op Silverstone kondigde de federatie aan vanaf de Franse GP te gaan handhaven op porpoising. Mocht een auto te veel stuiteren volgens een speciaal ontwikkelde matrix, dan wordt ingegrepen en moet de rijhoogte van de wagen aangepast worden. Ook werd er een technische richtlijn uitgestuurd over de slijtage van de plank onder de wagen.

Bepaalde teams zijn niet blij met het feit dat de FIA invloed kan uitoefenen op de afstelling van de wagens in een sport waar het altijd draait om maximale prestaties. Een teambaas, die niet bij naam genoemd wilde worden, zegt: “Wat komt hierna? Een regenmatrix die ons dwingt om over te stappen van slicks naar intermediates als er een bepaalde hoeveelheid regen gevallen is?”

Red Bull en Mercedes zijn het met elkaar eens

Red Bull-teambaas Christian Horner stelt dat het belangrijk is om de kwestie op een transparante manier te bespreken: “Het gaat vooral over het proces. Technische richtlijnen zouden geen reglementsveranderingen moeten zijn, daar zijn andere processen voor. We moeten gewoon duidelijk doorspreken waarom dit zo gelopen is. Op Silverstone leek er weinig porpoising te zijn. Teams komen dus met oplossingen. Er hoeft niet ingegrepen te worden met een technische richtlijn.”

Zelfs Mercedes, wat veel problemen heeft gekend met porpoising en in Baku de oscilatie-matrix zou hebben geschonden als die al van toepassing was geweest, betwijfelt of de FIA wel moet ingrijpen. Trackside engineering director Andrew Shovlin zegt over het matrix-idee: “Het punt dat wij duidelijk hebben gemaakt aan de FIA, en we zijn groot voorstander van hun pogingen, is dat wij deze problemen zelf oplossen om onze prestaties te verbeteren. Om eerlijk te zijn is die matrix van de FIA voor ons geen afleiding. We hopen dat wij, waar ze ook mee komen, binnen de grenzen vallen. We willen de auto gewoon afstellen zoals wij willen.”

Flexibele vloer

Een van de resultaten van het FIA-onderzoek naar porpoising, is dat sommige teams een slimme truc hebben bedacht met een flexibele vloer. Ondanks verdenkingen dat de vloer en planken van bepaalde auto’s meer bewegen dan is toegestaan, waardoor ze dichter bij de grond afgesteld kunnen worden en zo meer neerwaartse druk genereren, wil de automobielfederatie de controles vanaf de Grand Prix van Frankrijk aanscherpen. Volgens Horner is dat niet correct en kan de FIA niet zomaar ingrijpen als teams een slimmigheidje hebben ontdekt: “De regels moeten zwart-wit zijn. Anders eindigen we met encyclopedieën die veel te ingewikkeld zijn. Er bestaat niet zoiets als ‘in de geest van de regels’: het staat zwart op wit.”

Kortom, het wordt een bomvolle agenda en het is maar de vraag of de twee uur die voor het overleg gepland staat voldoende is.