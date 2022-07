Porpoising is dit hele jaar al een codewoord in de Formule 1-paddock en sinds de Grand Prix van Canada is de discussie nog een stuk heviger geworden. Voorafgaand aan dat raceweekend in Montreal stuurde de FIA namelijk een technische richtlijn naar de teams, waarin stond dat het stappen zou ondernemen om porpoising tegen te gaan. De autosportfederatie duidde het stuiteren aan als een veiligheidsrisico voor coureurs, waardoor het wel in zou moeten grijpen.

Niet alle teams in de paddock zijn het daar echter over eens. Zo staat Mercedes open voor het ingrijpen door de FIA, maar zijn Red Bull en Ferrari de meest uitgesproken tegenstanders. Zij vinden dat het oplossen van porpoising volledig aan de teams moet worden overgelaten en dat anderen niet de dupe moeten worden van Mercedes. De soep bleek niet zo heet te worden gegeten als opgediend, doordat de FIA de invoering van de eerste technische richtlijn in Montreal had uitgesteld tot de Franse Grand Prix op Paul Ricard.

Nadien is er nog een technische richtlijn verzonden en wel om het flexen van vloer tegen te gaan. Die is voor de Britse Grand Prix verstuurd en zou eveneens ingaan op Paul Ricard. Tijdens een bijeenkomst van de Formula 1 Commission, waarin ook alle teams zetelen, in Oostenrijk is het echter weer tot uitstel gekomen. Op basis van de huidige planning zouden de veelbesproken maatregelen pas vanaf de Grand Prix van België van kracht worden, na de zomerstop dus. Het gaat dan onder meer om de aangescherpte controles die het flexen van de vloer moeten beperken tot 2.2 millimeter.

In een mediastatement van de FIA valt op vrijdagmiddag te lezen: "Na feedback van en overleg met de teams zal de technische richtlijn, die voorafgaand aan de Britse Grand Prix aan de teams is verstrekt, vanaf de Belgische Grand Prix pas van kracht zijn. Dit geeft teams de gelegenheid om indien nodig nog aanpassingen aan hun auto's door te voeren, bijvoorbeeld aan de bodemplaten en aan de skids, om aan de nieuwe richtlijnen te kunnen voldoen."

