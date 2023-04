Na het seizoen 2023 te hebben afgetrapt met twee races in het Midden-Oosten is de Formule 1 afgereisd naar het Australische Melbourne voor de derde krachtmeting van het jaar. Aangezien Red Bull zowel in Bahrein als Saudi-Arabië als eerste en tweede aan de finish was gekomen, zijn de ogen bij aanvang van het weekend in Albert Park vooral gericht op het team uit Milton Keynes. Ondanks dat het nog vroeg in het seizoen is, heeft de renstal een paar updates voor de RB19 meegenomen naar deze race, waaronder een nieuwe voorvleugel.

De regerend constructeurskampioen begon voortvarend aan het treffen down under. Sergio Perez meldde zich vroeg bovenaan door op medium banden 1.20.267 te rijden. Max Verstappen deelde tijdens zijn eerste run aan zijn engineer mee dat zowel het omhoog als omlaag schakelen ‘terrible’ verliep en ging naar de tweede stek in de tijdenlijst door op soft 1.21.272 te rijden. Onder aanvoering van het Red Bull-duo ging het tempo daarna rap omhoog. Nadat Verstappen met 1.19.332 een nieuwe snelste tijd had gereden, keerde Perez terug bovenaan met 1.19.293. De Nederlander nam het heft daarna in handen door eerst met 1.19.278 een fractie sneller te gaan dan de Mexicaan en vervolgens met 1.18.790 een halve seconde afstand te nemen van Perez en de rest van het veld.

Verstappen was de enige die gedurende het eerste deel van de training met de zachte band reed. Na een half uur verschenen meer rijders op de rode compound op het circuit. Perez ging op de soft wijd bij de derde bocht en verbeterde zich daardoor niet. Yuki Tsunoda beleefde even daarop een flink moment door van de baan te schieten bij de eerste bocht. Zijn AlphaTauri stuiterde op hoge snelheid door de grindbak en miste de bandenmuur maar net. Haas-rijder Kevin Magnussen ging wijd bij de snelle tiende bocht en pakte daar een stukje grindbak mee. Veel coureurs ondervonden in deze fase van de sessie hinder van andere deelnemers en al snel bleek waarom: er waren problemen met het GPS, waardoor de teams niet konden zien waar hun auto’s precies reden en welke wagens er achter hun rijders aan een snelle ronde bezig waren. De racedirectie besloot om veiligheidsredenen de rode vlag uit te hangen.

Na een kleine tien minuten werd de sessie hervat, waarna een rommelige slotfase volgde. Verstappen veroorzaakte een gele vlag door bij de exit van de vierde bocht de controle over zijn auto te verliezen op de kerbstones, waarna Logan Sargeant voor een voortijdig einde van de training zorgde door zijn Williams met vermoedelijk een elektrisch probleem bij de elfde bocht langs de baan te zetten. Verstappen bleef met zijn 1.18.790 snelste. Lewis Hamilton had zijn Mercedes kort voor de tweede code rood nog op P2 gezet door met 1.19.223 op de soft iets sneller te gaan dan Perez op de medium. Fernando Alonso en Charles Leclerc waren maar een fractie langzamer dan Perez en tekenden voor de vierde en vijfde tijd in de eerste training. De beste tijd van Nyck de Vries, die nog niet eerder in Melbourne had gereden en überhaupt nog nooit in Australië was geweest, was een 1.19.933, waarmee hij veertiende was in de tijdentabel. De Nederlander was met die tijd vier tienden sneller dan Tsunoda, die na zijn off met de tweede AlphaTauri op P17 bleef steken.

Om 7.00 uur Nederlandse tijd gaat in Melbourne de tweede training van start.

Video: Max Verstappen spint tijdens eerste training GP Australië

Uitslag eerste training F1 Grand Prix van Australië: