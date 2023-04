VIDEO: Max Verstappen spint tijdens eerste training voor GP Australië De eerste vrije training voor de Grand Prix van Australië is niet zonder slag of stoot verlopen. Veel coureurs kenden momentjes tijdens hun hernieuwde kennismaking met de omloop in Melbourne en Max Verstappen vormde geen uitzondering. De wereldkampioen ging in de rondte bij het uitkomen van bocht 4, waardoor hij met de RB19 even de verkeerde kant op keek. De ronde van Verstappen was daarmee logischerwijs om zeep, al kon hij wel zijn weg vervolgen.