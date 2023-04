VIDEO: Yuki Tsunoda ontsnapt aan stevige crash in VT1 GP Australië Yuki Tsunoda heeft in de eerste vrije training geflirt met een stevige crash. De Japanner verloor de controle over zijn AlphaTauri bij het aanremmen en ging inclusief een spin door de grindbak. Het belangrijkste is echter dat hij de AlphaTauri AT04 wel ternauwernood uit de muur wist te houden, waarmee hij ontsnapt is aan een crash en bovenal aan veel schade, hetgeen het team van Franz Tost er momenteel helemaal niet bij kan gebruiken.