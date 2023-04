Na drie rommelig verlopen vrije trainingen en met een neerslagkans van negentig procent beloofde de kwalificatie in Albert Park op voorhand behoorlijk interessant te worden. Max Verstappen was eerder op zaterdag snelste gegaan in de laatste training nadat hij op vrijdag ook de rapste was geweest, maar van een afgetekende pikorde was na de oefensessies nog geen sprake.

Miserabele dag voor Perez

De kwalificatie was een paar minuten onderweg of er was al een gele vlag. Williams-rookie Logan Sargeant was bij de laatste bocht in een spin beland, maar kon zijn weg vervolgen. Korte tijd later veroorzaakte Sergio Perez een code rood door zich fors te verremmen voor de derde bocht en daar in de grindbak te belanden. De Mexicaan deed een poging om zijn RB19 de kiezels uit te sturen, maar kwam op een knullige manier klem te staan toen hij achteruit reed. “We moeten dit probleem oplossen, man”, kwam Perez op de boordradio. “Dit was weer hetzelfde probleem.” De nummer twee in het kampioenschap had eerder op de dag lange tijd in de pits gestaan gestaan met technisch malheur. Nadat hij in de derde training dan eindelijk op de baan was verschenen, schoot hij meerdere keren van het asfalt. Naar verluidt waren er problemen met de balans van zijn auto, doordat de anti-roll bar niet goed was vastgezet.

Nadat de auto van Perez was geborgen, ging Verstappen naar de eerste stek van de tijdenlijst met 1.18.063. Alonso nam daarna over met 1.17.832, alvorens Verstappen de eerste positie terugvorderde door rond te gaan in 1.17.469. De Nederlander maakte daar later nog 1.17.384 van, wat de snelste tijd in Q1 zou blijven. Enigszins verrassend waren de Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton die de eerste kwalificatiesessie als tweede en derde afsloten door drie tienden langzamer te gaan dan Verstappen. Esteban Ocon loodste zijn Alpine nog naar de vierde tijd, zodat Alonso met zijn eerdere tijd uiteindelijk vijfde was.

Naast Perez was ook thuisrijder Oscar Piastri na Q1 toeschouwer. De McLaren-coureur eindigde met de zestiende tijd net aan de verkeerde kant van de streep. Zhou Guanyu, Logan Sargaent en Valtteri Bottas lagen er na de eerste kwalificatiesessie eveneens af.

Verstappen voert de boventoon

Na een korte break ging het tempo tijdens Q2 verder omhoog. Verstappen liet aan het begin van het tweede kwalificatiesegment 1.17.219 noteren, waarmee hij de eerste positie in de tijdentabel opeiste. Alonso stuurde zijn Aston Martin daarop naar de tweede tijd door met 1.17.283 slechts 0.064 seconde langzamer te gaan dan de tweevoudig wereldkampioen.

Kort voor het einde van de tweede sessie zette Verstappen de snelste tijd scherper door 1.17.056 te noteren. Alonso ging niet meer naar buiten, maar bleef tweede. Ferrari-rijders Carlos Sainz en Charles Leclerc gingen bij het zwaaien van de vlag naar de derde en vierde tijd, terwijl Nico Hülkenberg met de Haas goed was voor de vijfde tijd. George Russell, Lewis Hamilton, Pierre Gasly en Lance Stroll plaatsten zich ook voor Q3. Ocon kampte met verkeer en bleef steken op P11. Behalve de Fransman werden ook Yuki Tsunoda, Lando Norris, Kevin Magnussen en Nyck de Vries uitgeschakeld in Q2. De coureur uit Uitwellingerga, die dit weekend voor het eerst in Melbourne rijdt, gaf met 2,5 tienden nog redelijk wat tijd toe op zijn Japanse teamgenoot.

Spannend slot

Verstappen meldde zich als eerste op de baan voor de slotfase van de kwalificatie en was dus ook de eerste die een tijd reed in Q3. De Limburger maakte een foutje in de laatste sector, waardoor hij bleef steken op 1.17.578. Alonso ging vervolgens naar de eerste stek met 1.17.303, waarna Hamilton verrassend naar P1 ging met 1.17.271. Verstappen, inmiddels naar P6 gezakt, had in tweede instantie een betere ronde en claimde met 1.17.262 de voorlopige pole, al was hij met die tijd slechts negen duizendsten sneller dan Hamilton en vier honderdsten rapper dan Alonso.

Met regen in het vooruitzicht voor de laatste minuten van de kwalificatie, zou het een zinderende slotfase worden. Verstappen klaagde dat het terugschakelen minder werd, maar stuurde zijn Red Bull bij zijn laatste poging niettemin naar 1.16.732, waarmee hij wat ademruimte creëerde tussen zichzelf en de concurrentie. Alonso kwam over de streep in 1.17.139 en leek daarmee tweede te blijven, ware het niet dat Russell en Hamilton allebei nog een fractie sneller gingen dan de coureur van Aston Martin. De Mercedes-rijders staan zodoende dus tweede en derde op de grid in Melbourne. "Niet gek", zo concludeerde Russell over de boordradio.

Sainz was de snelste Ferrari-coureur op P5 en deelt de derde startrij zondag met Lance Stroll. Charles Leclerc moet het in Albert Park doen met de zevende startplek, terwijl Alexander Albon, Pierre Gasly en Nico Hülkenberg achtste, negende en tiende staat op de startopstelling, na alle drie een sterke kwalificatie te hebben gereden. En de regen die zo goed als zeker zou komen? Die bleef uit.

De Grand Prix van Australië, de derde race van het Formule 1-seizoen 2023, begint zondag om 07.00 uur Nederlandse tijd.

Video: Max Verstappen pakt zijn 22ste pole-position in de Formule 1

Uitslag kwalificatie F1 GP van Australië: