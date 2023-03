Het kan niet op voor Red Bull Racing in de eerste Grands Prix van het Formule 1-seizoen 2023. Max Verstappen en Sergio Perez kwamen allebei eenmaal als winnaar en eenmaal als tweede over de meet. Door de snelste raceronde van de regerend wereldkampioen in Saudi-Arabië staat Verstappen een puntje voor op zijn teamgenoot in de WK-stand. De concurrentie kan tot op heden geen vuist maken: niet op het ruwe asfalt in Bahrein en ook niet op het razendsnelle stratencircuit in Jeddah. Sterker nog: in de paddock hoor je met de dag meer geluiden dat Red Bull zomaar alle races in 2023 kan winnen.

Of dat echt gaat lukken, valt te bezien. De eerstvolgende horde is het iconische circuit van Albert Park in Melbourne. De Grand Prix van Australië is geliefd bij de teams en coureurs vanwege het relaxte karakter van de paddock en de omgeving. Het semi-stratencircuit is de afgelopen jaren onder handen genomen voor meer spektakel, met snellere combinaties en meer ruimte voor DRS-zones. Op papier een baan die uitstekend bij de Red Bull RB19 past. Wordt het opnieuw een duel tussen Verstappen en Perez, of krijgen we een verrassing voorgeschoteld?

Starttijd Grand Prix van Australië 2023

De Formule 1 Grand Prix van Australië wordt verreden op zondag 2 april 2023. De race gaat om 15.00 uur lokale tijd van start, maar door het tijdsverschil met Melbourne is dat al om 07.00 uur in de Nederlandse ochtend. De Formule 1-fan in Europa zal dus vroeg uit de veren moeten om de actie live te aanschouwen. De race gaat over 58 ronden op het 5,278 kilometer lange Albert Park Circuit.

Zoals gebruikelijk staan er op vrijdag twee vrije trainingen van een uur op het programma. De eerste trainingssessie gaat om 03.30 uur Nederlandse tijd (12.30 uur lokale tijd) van start. Om 07.00 uur Nederlandse tijd (16.00 uur lokaal) gaat de tweede training van start. Op zaterdag staat van 03.30 uur tot 04.30 uur (12.30-13.30u lokaal) de laatste vrije training op het programma. De kwalificatie voor de Grand Prix van Australië begint op zaterdagochtend om 07.00 uur Nederlandse tijd (16.00 uur lokaal).

Datum Sessie Nederlandse tijd Lokale tijd Vrijdag 31 maart Eerste vrije training 03.30u - 04.30u 12.30u - 13.30u Vrijdag 31 maart Tweede vrije training 07.00u - 08.00u 16.00u - 17.00u Zaterdag 1 april Derde vrije training 03.30u - 04.30u 12.30u - 13.30u Zaterdag 1 april Kwalificatie - Q1 07.00u - 07.18u 16.00u - 16.18u Zaterdag 1 april Kwalificatie - Q2 07.25u - 07.40u 16.25u - 16.40u Zaterdag 1 april Kwalificatie - Q3 07.48u - 08.00u 16.48u - 17.00u Zondag 2 april Grand Prix van Australië 07.00u 15.00u*

* Tijdsverschil in verband met einde Australische zomertijd

