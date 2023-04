VIDEO: Max Verstappen haalt uit in Q3 en pakt pole GP Australië Max Verstappen heeft zich in de slotfase van Q3 verzekerd van de pole-position voor de Grand Prix van Australië. Na de eerste runs waren de verschillen klein, maar met een goede ronde wist de Red Bull Racing-coureur een halve seconde voorsprong te nemen. De concurrentie, onder aanvoering van George Russell en Lewis Hamilton, kwam nog dichterbij, maar dat was niet genoeg om Verstappen van zijn tweede pole van 2023 te houden. De slotfase van Q3 zie je in de onderstaande video.