Leclerc snelste in door regen verstoorde derde training in Singapore

Het is een buiige dag in Singapore en ook op het moment dat de derde F1-training op het punt stond om te beginnen, kwam er de nodige regen naar beneden. De racedirectie besloot daarop de klok wel te laten lopen op de geplande aanvangstijd, waarmee de oefensessie officieel begonnen was, maar de pitstraat van het Marina Bay Street Circuit gesloten te houden. Hiervoor werd gekozen omdat uitstel van de training automatisch had ingehouden dat ook de kwalificatie later moest beginnen, aangezien er volgens de regels twee uur tussen het einde van de derde training en de start van de kwalificatie moet zitten.

Na tien minuten hield het op met regenen en nam de safety car een kijkje op het circuit om de omstandigheden te beoordelen. Marshals gingen vervolgens aan de slag om met bezems en veegwagens water van de baan te vegen. Iets meer dan twintig minuten na de officiële start van de sessie meldde de racedirectie dat het licht aan het einde van de pits om 18.30 uur lokale tijd op groen zou gaan, waarop de coureurs hun helm opzetten en zich in hun wagens lieten zakken. Op het moment dat de baan dan eindelijk was vrijgegeven, steeg er gejuich op van de tribunes. Maar de coureurs stonden niet bepaald te trappelen om naar buiten te gaan.

Pas na enkele minuten was het Pierre Gasly die zich op regenbanden als eerste op de baan waagde, even later gevolgd door AlphaTauri-teamgenoot Yuki Tsunoda en Alfa Romeo-rijder Valtteri Bottas. Zij leken geen grote problemen te ondervinden in de natte condities en het werd dan ook snel drukker op het circuit. Geholpen door een hoge baantemperatuur werd het asfalt gestaag droger. Al na tien minuten meldde Bottas dat de baan goed genoeg leek voor intermediates.

Korte tijd later ging Max Verstappen voor het eerst de pits uit, met inters onder zijn Red Bull. Ook Gasly was inmiddels naar de groen gemarkeerde compound gewisseld. Zij waren gelijk met afstand de twee snelste coureurs op de baan. Verstappen voerde na een paar ronden de tijdenlijst aan met 2.02.098. Gasly ging met 2.02.982 bijna negen tienden langzamer dan de Nederlander, maar stond ondanks dat aanzienlijke verschil wel tweede. De ene na de andere coureur zocht vervolgens de pits op om naar de intermediates over te stappen.

De omstandigheden op de baan werden intussen ook steeds beter en onder aanvoering van Charles Leclerc en Verstappen duikelden de rondetijden verder omlaag. Met nog tien minuten te gaan ging Leclerc naar de eerste stek met 2.00.983, waar Verstappen daarna ruim onder ging met 1.59.456. Leclerc keerde vervolgens terug bovenaan met 1.58.899, waar Verstappen niet direct een antwoord op had door rond te gaan in 1.58.919. Met nog een paar minuten verbeterden beide coureurs zich nogmaals. Leclerc bracht nu een 1.57.782 op de klokken, wat de snelste tijd in deze training zou blijven doordat Verstappen op dat moment met 1.58.308 een halve tel langer nodig voor een ronde over het Aziatische stratencircuit.

Carlos Sainz tekende voor de derde tijd, maar was een seconde langzamer dan zijn Ferrari-teamgenoot. Fernando Alonso liet met de Alpine de vierde tijd noteren en Sergio Perez bracht de tweede Red Bull naar de vijfde tijd. Lance Stroll besloot de oefensessie dankzij een late verbetering als zesde. Esteban Ocon, Sebastian Vettel, George Russell en Daniel Ricciardo waren de andere namen in de top-tien, terwijl Lewis Hamilton slechts twaalfde was.

Grote incidenten deden zich niet voor. Een kwartier voor het einde schoot Nicholas Latifi rechtdoor bij de dertiende bocht. De Williams-coureur kon zonder problemen zijn weg vervolgen, maar klaagde over een probleem met zijn stuur. “Zo kan ik niet rijden, jongens”, mopperde de Canadees over de boordradio. Teamgenoot Alexander Albon schoof later eveneens rechtuit in een van de bochten. Pierre Gasly, Yuki Tsunoda en George Russell hadden alle drie kort voor het einde ook nog een momentje, maar liepen daarbij geen schade op.

De start van de F1-kwalificatie in Singapore staat gepland voor 15.00 uur Nederlandse tijd.

Video: Verstappen in actie op een nat stratencircuit in Singapore

Uitslag derde training F1 Grand Prix van Singapore: