Alfa Romeo beboet voor administratieve fout met banden

Formule 1-teams moeten binnen twee uur na het einde van de eerste vrije training digitaal aan de FIA laten weten welke twee sets slicks per coureur worden teruggegeven aan Pirelli. De desbetreffende sets moeten voor de start van de tweede oefensessie ook daadwerkelijk zijn ingeleverd bij de bandenleverancier. Alfa Romeo was in Singapore echter te laat met de digitale melding voor zowel Valtteri Bottas als Zhou Guanyu, zo meldde de FIA vrijdagavond. Om die reden heeft de internationale autosportfederatie het team een boete van 5.000 euro per coureur - 10.000 euro in totaal - opgelegd.

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Alfa Romeo hiermee de fout ingaat. Jo Bauer, de technisch gedelegeerde van de FIA, heeft de Zwitserse equipe hier al een aantal keer op moeten wijzen. Haas ontving in de Grand Prix van Japan in 2017 voor hetzelfde vergrijp een voorwaardelijke boete van 5.000 euro. Williams kreeg dit jaar in Hongarije 1.000 euro boete, omdat Alexander Albon een bandenset gebruikte die digitaal als retour was opgegeven. Dat Alfa Romeo een zwaardere straf ontvangt, kan erop duiden dat de FIA klaar is met het feit dat het team de administratieve zaken nog steeds niet voor elkaar heeft ondanks de eerdere waarschuwingen.

“De afgevaardigde van Alfa Romeo erkent de overtreding en verklaart dat de engineer die verantwoordelijk is voor deze taak het is vergeten”, melden de stewards in een verklaring. Alfa Romeo was wel op tijd met het fysiek inleveren van de banden bij Pirelli voor de tweede training. “Hoewel er in dit geval dus geen sportief voordeel te behalen was - de banden waren immers fysiek teruggegeven en konden dus niet opnieuw worden gebruikt door het team - blijft het wel een overtreding van het technisch reglement”, verklaren de stewards de boete.