Marko: "Vind het veel erger dat Wolff met allerlei getallen kan komen"

In Singapore draait het sinds vrijdagochtend om weinig anders meer dan het budgetplafond van 2021. Minimaal twee teams zouden over de grens zijn gegaan, waarbij de namen Aston Martin en Red Bull Racing vallen. Volgens de berichtgeving zou het bij de eerstgenoemde formatie om een kleine overtreding gaan en bij Red Bull om een groter bedrag. Concurrenten hebben onder aanvoering van Mercedes en Ferrari opgeroepen tot sancties, al moet gezegd dat het echte beeld volgende week woensdag pas duidelijk wordt. Dan krijgen teams die onder het budgetplafond zijn gebleven formele goedkeuring en worden teams die erover zijn gegaan op het matje geroepen.

Voordien heeft de zaak de verhoudingen in de paddock alvast op scherp gezet. Toto Wolff en Mattia Binotto spraken vrijdag een uur lang over de kwestie en hebben zich nadien ook uitgesproken in de media. Een getergde Christian Horner sloeg zaterdag terug in de persconferentie en Helmut Marko doet er nog een schepje bovenop. "Om te beginnen vind ik het meer dan merkwaardig hoe Toto Wolff aan deze getallen komt, hij praat al over een enorme overschrijding."

Wat valt wel en wat niet onder budgetplafond?

Red Bull zegt die getallen zelf nog niet te hebben. "Het proces is net zoals met een belastingcontrole. Wij hebben verschillende bedrijven [die onder Red Bull vallen] en die werken niet allemaal voor de Formule 1. Sommige mensen zijn overgeplaatst naar een andere tak en die kosten kun je niet meenemen, vanuit ons oogpunt in ieder geval niet." Het zijn interessante woorden, die passen bij wat Horner vrijdag zei over verschillende interpretaties van de regels. Marko zinspeelt erop dat Red Bull bepaalde kostenposten niet aan de F1 lieert en dus niet heeft opgegeven, terwijl de FIA daar anders naar kijkt. Het past ook bij de 'verduidelijkingen' die er volgens Horner zijn gekomen.

"Over verschillende punten spreken we nu met de FIA. Het gaat dan vooral om de doorberekening van dingen. Ik kan nu niet in details treden, maar dat gaat bijvoorbeeld over welke mensen je wel of niet moet meerekenen. Met onze berekeningen zitten we onder het budgetplafond. Als deze zaken in ons nadeel uitvallen, dan gaan we er marginaal overheen", zo vervolgt Marko zijn uitleg bij de Oostenrijkse ORF. "Wij wachten eerst af om te zien wat de uitkomst volgende week precies zal zijn. Als die duidelijk in ons nadeel is, dan zullen we natuurlijk stappen ondernemen."

Marko vindt lekken van informatie zorgwekkender

Voordien vindt Marko het vervelender dat rivalen blijkbaar gelekte informatie over de Red Bull-boekhouding kunnen ontvangen. "Dit gaat veel verder dan het gebruikelijke politieke gezeur in de Formule 1. Ik heb nogmaals de vraag: hoe komen zij aan dergelijke informatie? Dat vind ik veel zorgwekkender." Doordat de kwestie in de openbaarheid wordt uitgevochten, is Marko van mening dat Red Bull nu al veel schade is berokkend. "De reputatieschade is enorm. Ik bedoel: Abu Dhabi ligt al lang en breed achter ons, maar dat ze het schijnbaar nog niet hebben verwerkt, is wel bijzonder."

