Analyse: Winnaars en verliezers van de Formule 1 GP van Spanje

Winnaars

Max Verstappen begon als absolute topfavoriet aan het Formule 1-weekend in Spanje. Red Bull Racing heeft een auto die het op papier uitstekend doet op gladde circuits zoals in Barcelona, maar op vrijdag waren de voortekenen niet geweldig. In de eerste trainingen zat de Nederlander dan wel continu in de top-vijf, helemaal bovenaan de tijdenlijsten was hij niet te vinden. In de kwalificatie leek het wel zijn kant op te vallen, maar in de absolute slotfase trok Lando Norris de pole over de streep. Verstappen was na de kwalificatie kritisch op Red Bull. De voorsprong die het team heeft, is zo goed als verdwenen - zeker als we naar de prestaties van Sergio Pérez kijken - en de Limburger riep de mensen in de fabriek in Milton Keynes op om toch snel met nieuwe onderdelen te komen. Opgeven staat echter niet in het woordenboek van de drievoudig wereldkampioen, want in de race liet hij zijn klasse andermaal zien. In de eerste bocht snelde hij Norris voorbij, maar werd hij wel verrast door de geweldig gestarte George Russell. Een paar rondes later was de Brit al aan de zegekar gebonden door Verstappen, die daarna perfect managend en met een perfecte strategie naar de winst kon. 69 punten voor op de nieuwe nummer twee in het WK Norris zorgt voor heel erg veel ademruimte voor de rest van het seizoen. Volgende week staat een van zijn thuisraces in Oostenrijk op hem te wachten, en in de huidige vorm staat Verstappen weer bovenaan alle favorietenlijstjes.

Het chagrijn spoot na de moeilijke openingsfase van het seizoen net niet van het gezicht van Lewis Hamilton af. Tot aan Canada was Mercedes helemaal nergens in de strijd voor de podiumplaatsen en overwinningen waren al helemaal uit zicht. In Montreal kwam het team echter met een paar goede updates op de proppen, waardoor Russell al een pole en een podiumplaats bemachtigde. Een race later was die eer voor Hamilton, die dat in stijl deed. In de kwalificatie was de Brit al uitstekend bezig. Hij kwalificeerde voor de tweede keer dit seizoen voor zijn teamgenoot en in de race was hij eveneens uitstekend onderweg. Eindelijk zagen we weer glimpen van de topcoureur die hij onmiskenbaar nog altijd is. Het inhalen van Carlos Sainz was daar een voorbeeld van: met de ellebogen, maar net op het randje. De fighting spirit die dit seizoen eigenlijk een beetje ontbrak, kwam daar weer naar boven. Dat het een bijzonder podium was, blijkt wel uit een opvallende statistiek: Hamilton is nu achttien seizoenen op rij minstens een keer op het ereschavot geweest. Dat is een aanscherping van zijn eigen record. Om het in perspectief te zetten, Michael Schumacher lukte het vijftien jaar en Max Verstappen staat nu op negen. Ferrari zal ongetwijfeld handenwrijvend gekeken hebben naar de manier waarop Hamilton dit weekend voor de dag kwam.

Het hele weekend waren de schijnwerpers vol gericht op Alpine. De Franse renstal presenteerde Flavio Briatore als adviseur, wat gezien het verleden van de Italiaan bij de voorganger van het team Renault zeer pikant is. Teambaas Bruno Famin maakte duidelijk dat het verleden geen rol speelde, maar de buitenwacht keek argwanend naar de bekendmaking. Het was voor de formatie uit Enstone het ideale moment om te laten zien dat de belabberde start van het seizoen achter hen ligt en dat punten weer tot mogelijkheden behoren. Vooral Pierre Gasly was degene die het voor de Fransen goed deed. In VT2 stond de coureur tegen alle verwachtingen in zelfs op een vierde plek. In de kwalificatie werd een zevende startpositie binnengesleept, net voor teammaat Esteban Ocon. Het was daarmee voor het eerst dit seizoen dat beide Alpines in Q3 terechtkwamen. In de race waren Oscar Piastri en Sergio Pérez sterker, maar dat heeft vooral met de overmacht qua materiaal te maken. P9 en P10 is voor een team in opbouw zoals Alpine een buitengewoon knap en welkom resultaat. De nieuwe technische structuur werpt dan eindelijk zijn vruchten af.

Alpine was verrassend sterk in Spanje. Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Verliezers

Het is hard, maar McLaren en Lando Norris mogen zich wel de verliezers van het weekend, of in ieder geval van de zondag noemen. Na een briljante ronde in de slotfase van de kwalificatie mocht Norris van de eerste plek beginnen, maar voordat de race goed en wel begonnen was lag hij alweer derde. Verstappen stak hem in de eerste bocht binnendoor voorbij, Russell deed dat buitenom. Eigenlijk was vanaf dat moment de strijd voor de zege gestreden voor Norris, iets wat hij na afloop van de race volledig beaamde. Een alternatieve strategie - hij moest de openingsstint flink verlengen - moest hem nog weer verder naar voren brengen, maar het hielp niet. Na de laatste stop kwam hij zelfs achter beide Mercedessen terecht. Het lukte hem wel om zowel Russell als Hamilton te verschalken, maar Verstappen echt bedreigen was niet meer mogelijk. Norris baalde echt als een stekker dat het hem niet lukte om in Barcelona te winnen en dat is zeker niet gek. McLaren heeft een verschrikkelijk goede auto, waarmee zeges absoluut tot de mogelijkheden behoort. Nu is het de beurt aan Norris om het potentieel van de MCL38 volledig te benutten, zoals hij in Miami eerder dit seizoen liet zien.

Na de zege in Monaco durfde Ferrari bijna hardop te dromen van de constructeurs- en zelfs een beetje van de coureurstitel met Charles Leclerc. Twee races verder hangt de vlag er een stuk minder goed voor. In Canada ging het voor geen meter, wat iedereen bij de formatie uit Maranello volledig verbaasde. Op vrijdag in Spanje leek het beter te gaan, waar de nodige updates op de auto zaten. Carlos Sainz kwam zelfs een in beide sessies in de top-drie terecht. De Spanjaard waarschuwde wel dat Ferrari niet heel sterk was over de long runs, maar een dag later bleek ook de pace over een ronde niet top. Dat was opvallend, zeker gezien het feit dat Sainz in VT3 de allersnelste van iedereen was. In de kwalificatie was vijfde en zesde een grote teleurstelling. Een dag later kon het team ook geen vuist maken richting de podiumplaatsen en ging het op de baan tussen beide coureurs maar nét goed. De constructeurstitel is door de matige prestaties van Pérez niet helemaal uit zicht - dat gat is 60 punten ten opzichte van Red Bull -, maar de hete adem van McLaren wordt wel nu echt gevoeld. Dat verschil is nog maar 33 punten, iets wat binnen een Grand Prix-weekend overbrugd kan worden. De updates werkten dus niet naar behoren, of relatief minder sterk dan de verbeterde auto's van de concurrentie. Opvallende noot hierbij: McLaren had geen upgrades op de auto. De volgende race is in Oostenrijk, een baan waar de Scuderia het over het algemeen aardig doet. Er is dus hoop, maar het moet absoluut beter.

Wie dacht dat Ferrari in de hoek waar de klappen vallen zit, moet eens goed naar Aston Martin Racing kijken. Wat daar dit seizoen aan de hand is, is wel heel opvallend. Vorig jaar was de formatie uit Silverstone in de openingsfase de naaste belager van Red Bull Racing, dit jaar blijken punten zelfs een brug te ver. Net als afgelopen seizoen is dat grotendeels weer te danken aan de matige doorontwikkeling van de auto. Na de GP van China werd er twee keer twee punten gescoord en op de natte baan in Canada was het top, maar de nulscores in Monaco en vooral die van afgelopen weekend in Spanje doet pijn. Fernando Alonso kon het toegestroomde thuispubliek niet trakteren op punten en werd twaalfde, teamgenoot Lance Stroll was nog minder sterk en werd zeer teleurstellend veertiende. Afgelopen tijd nemen de geruchten over de mogelijke komst van topontwerper Adrian Newey toe en dat zou meer dan welkom zijn. De grote staat van dienst van Newey moet ervoor zorgen dat de weg omhoog weer ingezet wordt en dat er topmensen naar het team willen komen, anders kan het doel van teameigenaar Lawrence Stroll om uiterlijk in 2026 een gooi naar de titel te doen wel eens veel te optimistisch zijn. Technisch directeur Dan Fallows maakt nu de hooggespannen verwachtingen namelijk verre van waar en een hereniging tussen de twee ingenieurs kan de sleutel tot succes worden/zijn.

Wat is er bij Aston Martin aan de hand? Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

