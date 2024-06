Alpine heeft met Flavio Briatore een nieuwe adviseur aan boord gehaald, maar ook een berucht figuur uit een ver Formule 1-verleden. Briatore stond namelijk aan het roer van Renault F1 toen Crashgate aan het licht kwam in 2009. In 2008 gaf het team Nelson Piquet jr. de opdracht om opzettelijk zijn auto in de muur te zetten om zo teamgenoot Fernando Alonso aan de zege te helpen. Het leverde Briatore in eerste instantie een levenslange verbanning van de F1-paddock op, al werd die straf later verminderd nadat de Italiaan in beroep was gegaan. Zodoende mocht hij in 2013 alweer terugkeren in de paddock, maar het zou pas vijftien jaar later zijn dat hij ook bij een team zou terugkeren.

Ondanks zijn opmerkelijke verleden in de Formule 1, heeft Alpine besloten om Briatore als adviseur binnen te halen. "Flavio brengt absoluut zijn ervaring met zich mee", reageert Alpine-teambaas Bruno Famin, gevraagd naar deze beslissing. "Hij heeft veertig jaar ervaring in de Formule 1 en weet hoe hij een winnend team moet runnen. Hij heeft een zeer goede staat van dienst, een flink aantal wereldtitels en hij zal deze ervaring en vechtlust naar het team brengen. Hij zal het team adviseren", benadrukt de Fransman. "We zullen natuurlijk samenwerken, hij is de adviseur van de CEO van de [Renault] Group, maar hij zal het team adviseren."

Famin is op de hoogte van het roemruchte verleden van Briatore, maar vond dat geen obstakel. "Ik heb al vragen over het verleden beantwoord en ik maak me niet echt zorgen om het verleden, ik kijk altijd naar de toekomst en wat we kunnen doen om dit team beter te maken", legt Famin uit. "En dat is ook echt ons doel. Voor ons team is de komst van Flavio als adviseur een kans om zijn ervaring in te zetten om ons te helpen. Hij heeft ontzettend veel kennis van de Formule 1, kent veel mensen en ik weet zeker dat hij ons zal helpen bij het sneller en beter maken van het team. Ik kijk vooruit, niet achterom."

Een tweede kans

Andere teams is het ook niet ontgaan dat Briatore is teruggekeerd in de F1-paddock. Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt dat Briatore een tweede kans verdient na zijn misstap van 2008. "Ik ken Flavio als een ontzettend slimme zakenman", vertelt Wolff. "Hij heeft veel kennis van de Formule 1. Elke input die ik heb gekregen in de afgelopen meer dan tien jaar dat ik veel meer contact heb gehad - en ik heb een vriendschappelijke relatie met hem - was op een bepaalde manier nuttig. Zoals Bruno heeft gezegd, hij heeft veertig jaar aan ervaring en expertise. En iedereen verdient een kans om terug te keren", aldus de Oostenrijker, die het dus logisch vindt dat Alpine Briatore heeft teruggehaald.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur wil niet te veel ingaan op het verleden van Briatore en ziet het vooral als een mogelijk goede stap voor Alpine. "Als het een stap vooruit biedt voor het team en zij weer kunnen meedoen, dan is dat goed voor de Formule 1. We kennen zijn verhaal en hij heeft daar volgens mij de prijs voor betaald. Nu mag hij weer terugkeren, dus dan kan dat ook", aldus Vasseur.