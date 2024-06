F1 Tech: Ferrari wil terugslaan met updates voor GP van Spanje

De Scuderia heeft de voorbije periode hard gewerkt om de updates eerder te kunnen introduceren dan in eerste instantie gepland. Met deze aanpassingen hoopt de formatie in Spanje terug te keren aan de top, na het miserabele weekend in Montreal.

De formatie heeft onder meer veranderingen doorgevoerd aan de sidepods. De undercut heeft een nieuwe vorm gekregen, evenals het lijnenspel verder naar achteren. Er is daardoor meer ruimte ontstaan tussen de onderkant van de sidepod en de vloer, zodat daar meer lucht richting de flessenhals en bovenkant van de diffuser kan stromen. Deze aanpassingen moeten op zichzelf al zorgen voor betere prestaties, maar zijn ook al ontwikkeld met het oog op de nieuwe vloer. Die wordt in de komende races verwacht. De Grand Prix van Spanje kwam te vroeg voor deze vloerupdate.

Ferrari SF-24 cobra winglet vergelijking

Daarnaast zijn de opvallende ‘cobra’-winglets aan de zijkant van de cockpit onder handen genomen. Deze vleugels zijn nu veel hoger dan voorheen en lopen door tot de bovenrand van de halo. Hierdoor komt ook de horizontale vin aan de bovenkant hoger te zitten, wat invloed heeft op de luchtstroom naar achteren toe. Ook dit moet de stroming richting flessenhals en achtervleugel verbeteren.

Ferrari heeft voor het raceweekend in Spanje verder een medium-high downforce achtervleugel toegevoegd aan het assortiment. Dit lijkt op een mix van de specificaties die we eerder zagen in Monaco en Imola. Het ontwerp van de twee flappen zit tussen de high downforce versie uit Monte Carlo en de medium downforce variant uit Imola in.

Uiteraard heeft de vormgeving invloed op de hoeveelheid gegenereerde downforce, maar ook op de performance van de DRS. Verder zijn er kleine wijzigingen doorgevoerd aan de top-sectie, de positie van de buitenste flapsteun en de uitsnede in de endplate.