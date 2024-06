Ferrari-duo hoopvol dat F1-weekend in Barcelona beter verloopt

De Grand Prix van Canada liep twee weken geleden uit op een grote sof voor Ferrari. Zowel Charles Leclerc als Carlos Sainz slaagde er op zaterdag niet in om Q3 te bereiken, alvorens op zondag allebei uit te vallen in de race - de Monegask kreeg te kampen met een motorisch probleem en de Spanjaard kwam na een spin in botsing met Alexander Albon. Heeft Ferrari de zaakjes komend weekend in Barcelona weer op orde?

“We hebben een oplossing gevonden”, zegt Leclerc over het probleem met de power unit. “Ik treed niet in detail over wat het precies was, maar we verloren duidelijk heel veel tijd op de rechte stukken, wat ons uiteindelijk deed besluiten om de auto in de pits te zetten. Maar we begrijpen inmiddels wat er verkeerd is gegaan en hebben het rechtgezet.”

“Aangezien we achter het probleem met de motor waren, lag onze focus de afgelopen dagen vooral op het gebrek aan performance op zaterdag”, gaat de zesvoudig racewinnaar verder. “Ik denk dat we de zaken die dag niet hebben aangepakt zoals zou moeten en dat er waarschijnlijk nog meer performance in de auto zat. Ik ben dan ook vol vertrouwen dat we in Barcelona weer terug op ons oude niveau zullen zijn.”

Leclerc houdt wel rekening met en sterk Red Bull. “Mijn persoonlijke inschatting is dat we weer een sterker Red Bull gaan zien”, laat hij weten. “Ik denk dat we hier in Barcelona weer de Red Bull terug gaan zien die we eerder aan het begin van seizoen zagen. Red Bull is normaal gesproken heel snel op een lay-out als deze. En de afgelopen vier races was het erg belangrijk om een auto te hebben die goed over de kerbs gaat, en laat dat nu niet een van de sterke punten van de Red Bull zijn. Ik verwacht ze dit weekend dus weer op een zeer goed niveau zullen zitten.”

Mogelijk dat de updates die Ferrari heeft meegenomen naar Barcelona, de Italiaanse equipe zullen helpen. “We brengen dit weekend wat nieuwe onderdelen op de auto. Als die ervoor zorgen dat we er hier dichterbij zitten, dan is dat een goed teken voor de rest van het jaar, want Barcelona is normaliter vrij representatief voor de rest van het seizoen. Het wordt dus een interessant weekend. Waar we precies zullen staan, is op dit moment lastig te zeggen. Maar ik denk dat het heel close zal zijn met McLaren en dat Red Bull iets verder naar voren zal zitten vanwege de eigenschappen van deze baan, al hoop ik dat ik ernaast zit. Want mijn hoop is dat we met de updates die we hebben meegenomen, het gat kunnen dichten, zodat we vanaf nu op regelmatige basis Red Bull kunnen uitdagen.”

‘Off weekend’ in Canada

“Helaas hadden we het niet goed voor elkaar met de banden en de afstelling van de auto was waarschijnlijk ook niet optimaal”, kijkt Sainz terug op het teleurstellende optreden van Ferrari in Canada. “We hadden een ‘off weekend’. Ik denk dat je met een seizoen van 24 races altijd wel races zal hebben waar je op een zeer hoog niveau presteert en races waar je het minder goed voor elkaar hebt.”

“Maar volgens mij hebben we ervan geleerd”, vervolgt de coureur uit Madrid. “Nu zijn we op een iets normalere baan en een circuit dat we bovendien heel goed kennen. We weten hoe de we de auto hier moeten afstellen, hoe we de outlap moeten doen [om de banden op de goede temperatuur te krijgen] en hoe we de push lap moeten doen. Dus hopelijk hebben we het hier weer voor elkaar en zijn we hier een stuk competitiever.”