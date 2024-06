De Ferrari F1-bromance van Zak Brown en het belang van plezier

De vriendschap tussen McLaren Racing CEO Zak Brown en Ferrari-baas Fred Vasseur is dusdanig goed geworden dat ze zelfs meegaan in elkaars feestgedruis. Het is een uniek feel-good verhaal tussen twee van de oudste en meest competitieve teams in de racerij. De bijzondere band komt volgens Brown voort uit het feit dat hij geen enkele andere teambaas in de Formule 1 zo goed kan vertrouwen als het aankomt op eerlijk racen. Die opmerking kwam nadat Vasseur na de Miami Grand Prix meedeed in de viering van de eerste Formule 1-zege van Norris. De 56-jarige meldde zich tussen de fotografen die de gebruikelijke feestfoto’s wilden maken. Brown deed Vasseur een McLaren-pet op. Die droeg de Ferrari-topman achterstevoren, en spoot vervolgens de McLaren-teamleden onder met een fles champagne.

Zowel Brown als Vasseur kon recent feestvieren met zeges voor hun rijders. Vorige week liet Brown nog een tattoo zetten van het Miami International Autodrome als eeuwige herinnering aan de zege van Norris, terwijl Vasseur samen met Charles Leclerc in Port Hercules plonsde om de thuiszege in Monaco te vieren.

Frederic Vasseur viert het feest mee na de zege van Lando Norris in Miami. Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

De band tussen het duo, waarvan de teams op veertig punten van elkaar staan in het constructeurskampioenschap, springt eruit voor Brown. Hij stelt dat het vooral komt door dezelfde “ethische grenzen”. In gesprek met Motorsport.com vertelt de Amerikaan: “Fred verricht geweldig werk. Ik wens, en dat kan met sommige teambazen meer dan met anderen, dat we op en naast de baan hard met elkaar knokken, maar dat we netjes blijven racen. Ik kan dat over de helft van het veld niet zeggen. En sommigen zijn echt heel erg… Wat er met Fred en mij gebeurde in Miami ging heel natuurlijk. Hij kwam langs en ik wierp hem een petje toe. Zo hoort de sport te zijn - hard strijden op de baan en zodra alles achter de rug is, elkaar de hand schudden. Het is veel leuker om op die manier te gaan racen, dus ik geniet hiervan. Ik heb ontdekt dat je tegen mensen moet racen zoals ze ook tegen jou racen. Ik race graag netjes, maar helaas doen niet al mijn tegenstanders datzelfde. Er zijn er een aantal in de pitstraat waar je helaas alleen tegen kunt racen op de manier zoals zij racen. Dat is zonde, want dat is niet de manier waarop ikzelf graag race, maar zij duwen je van de baan als je hen niet eerst van de baan hebt geduwd. Ik geniet veel meer van de duels met Fred. Dat is veel leuker om een kameraadschap te hebben en te weten dat er ethische grenzen zijn.”

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Het is lastig om de bron van Browns ergernis te achterhalen, maar het is geen geheim dat er een aantal schoten gelost zijn in de richting van Red Bull. Brown was zeer uitgesproken over de wijze waarop het eigen onderzoek naar teambaas Christian Horner is afgehandeld. Hij uitte ook zijn ongenoegen over de nauwe band tussen Red Bull en zusterteam RB. “Ik denk niet dat ze valsspelen”, zei hij in februari tegen Motorsport.com, “maar de regels schieten hun doel voorbij. Ik ken geen enkele andere sport waarbij je twee deelnemende teams in eigendom kunt hebben. Dat is in geen enkele andere sport toegestaan, vanwege politieke invloed en het uitwisselen van spelers. Er zijn veel redenen waarom dat niet mag.”