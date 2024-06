Vasseur verwacht sterke Hamilton bij Ferrari: "Motivatie het verschil"

Na twaalf seizoenen in dienst van Mercedes vertrekt Lewis Hamilton voor het Formule 1-seizoen 2025 naar Ferrari. Nog voordat hij zijn eerste testsessies in het scharlakenrood afwerkt, blaast de Brit op 7 januari 40 kaarsjes uit op zijn verjaardag. In het recente verleden hebben coureurs met een leeftijd van boven de 40 jaar wisselende successen gehad, maar Ferrari-teambaas Frederic Vasseur verwacht niet dat Vadertje Tijd vat krijgt op Hamilton. "Daar heb ik zeker vertrouwen in, want de motivatie maakt het verschil", antwoordt de Fransman in de Motorsport.com-podcast JA on F1 op de vraag of Hamilton na zijn 40ste verjaardag net zo competitief blijft.

"Het is zeker heel lastig om gemotiveerd te blijven als je 40 bent of als je niet in een positieve omgeving zit en je niet het gevoel hebt dat je kunt winnen. Maar na vele jaren ben ik er echt van overtuigd dat Lewis samen met ons een hoofdrol wil spelen en ik twijfel er niet aan dat hij enorm gemotiveerd zal zijn", vervolgt Vasseur. Sinds hij begin 2023 werd aangesteld als teambaas, heeft hij het contract van Charles Leclerc verlengd. Daarna sloeg hij nogmaals een slag door Hamilton weg te kapen bij Mercedes. Met Hamilton en Leclerc heeft Ferrari al duidelijkheid over wie de komende twee seizoenen in de bolides van de Scuderia rijden.

Van Hamilton verwacht Vasseur niet alleen snelle rondjes in de kwalificaties en races. Hij denkt dat de zevenvoudig wereldkampioen op andere fronten voor verbeteringen kan zorgen bij Ferrari. "De bijdrage van een coureur is niet dat hij snel is in de laatste ronde van de kwalificatie. Het is zijn werk om iedereen te motiveren en een richting aan te geven in de ontwikkeling, om in de fabriek te zijn en om uit iedereen het beste te halen. Want als je meer dan 1000 man in dienst hebt en nét iets meer uit iedereen weet te halen, dan leidt dat uiteindelijk tot een groot verschil", legt Vasseur uit.

"Ik ben er echt van overtuigd dat Lewis op ieder onderwerp bijdraagt aan de prestaties en de combinatie met Charles wordt een goede. Daar ben ik van overtuigd. Uiteindelijk is het een pakket. Het is niet alleen het feit dat iemand snel is of iets dergelijk. Ik weet zeker dat we ook de ervaring van een wereldkampioen nodig hebben. Lewis heeft er zeven. Hij brengt enorme ervaring mee en veel kennis van Mercedes", stelt Vasseur, die stelt dat Ferrari dit ook hard nodig heeft. "Dat is ook belangrijk voor ons, want we hebben ook ervaring en kennis van andere teams nodig. In het verleden waren we ietwat geïsoleerd en dat is niet de beste manier om je te verbeteren."