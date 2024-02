Het is misschien wel de grootste Formule 1-transfer aller tijden: Lewis Hamilton stapt na komend seizoen over van Mercedes naar Ferrari. Het nieuws wat al de hele dag aan het broeien was, werd op donderdagavond bevestigd. De Scuderia maakte opmerkelijk weinig woorden vuil aan de transferstunt van het decennium: "Scuderia Ferrari is blij aan te kondigen dat Lewis Hamilton zich in 2025 bij het team voegt, met een meerjarig contract."

De zevenvoudig wereldkampioen trekt daarmee de deur dicht bij de renstal waarmee hij zijn grootste successen heeft geboekt. In elf seizoenen bij de formatie uit Brackley wist de Engelsman zes keer de wereldtitel te winnen. Samen met teambaas Toto Wolff was Hamilton tussen 2014 en 2020 nagenoeg onverslaanbaar, alleen in 2016 werd hij verschalkt door toenmalig teamgenoot Nico Rosberg.

Het is opmerkelijk dat Hamilton na komend seizoen al overstapt. Mercedes maakte halverwege 2023 nog bekend dat de 39-jarige coureur ook in 2024 en 2025 de kleuren van de Duitse renstal zou verdedigen, maar nu blijkt dat laatste contractjaar een optie te zijn geweest. De Brit heeft er nu al voor gekozen om daar niet op in te gaan. Dat houdt in dat hij nog voor hij de eerste meters van het jaar gereden heeft, al weet dat hij in 2025 gaat verkassen naar Maranello.

Voor Mercedes begint nu de interessante zoektocht naar een vervanger voor Hamilton. Dat gaat nog een hele opgave worden, wetende dat coureurs als Max Verstappen, Charles Leclerc en Lando Norris een meerjarige verbintenis hebben bij hun werkgevers.

Voor Carlos Sainz betekent dit het einde van zijn tijd bij Ferrari. Het contract van de Spanjaard loopt komend seizoen af en na drie jaar bij het team uit Maranello moet hij in 2025 zijn heil ergens anders zoeken. Een overstap naar Mercedes ligt voor de hand, maar het is ook goed mogelijk dat we de tweevoudig Grand Prix-winnaar in 2025 bij Stake F1 Team zien. Een jaar later gaat die renstal namelijk over in een fabrieksteam van Audi en met dat merk heeft vader Carlos Sainz sr. grote successen geboekt, waaronder de titel in de afgelopen Dakar Rally.