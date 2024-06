Mercedes-piloten George Russell en Lewis Hamilton waren na de Formule 1 Grand Prix van Canada ronduit ontevreden over hun eigen optreden. Persoonlijke fouten zorgden er voor dat ze niet verder kwamen dan de derde en vierde plaats. Achteraf had het duo dan ook het idee dat er meer mogelijk was geweest, zeker na de pole van Russell. Dat ze balen is niet gek, zeker als er naar de onderliggende data wordt gekeken.

Het beste signaal dat het er goed uit zag bij Mercedes kwam in de derde training. Op een droge baan was Lewis Hamilton maar liefst 0.374 seconden sneller dan nummer twee Max Verstappen. Het is inderdaad zo dat Hamilton voor zijn snelle ronde een extra setje softs gebruikte en dat de baan net iets minder 'groen' was, maar het is te simpel gedacht om het verschil van bijna vier tienden alleen daar op te gooien. Toto Wolff zei het in Montreal al: "De ronde van Lewis was buitenaards snel. Hij had zoveel pace. Daarna was zijn long run pace ook buitenaards."

Een blik op de long runs laat zien dat Hamilton inderdaad de snelste was van het hele veld. De Brit reed continu in de hoge 1.17, lage 1.18. Er zaten zelfs rondes van 1.17.5 tussen. Alleen Verstappen kwam enigszins in de buurt van de tijden van de Mercedes-coureur. Zijn snelste ronde in de long run was 1.17.8. Gemiddeld gezien was Hamilton ook iets sneller, maar nou ook weer niet zo veel sneller om de term 'buitenaards' erop te plakken. Plus, we weten niet hoeveel benzine de auto's getankt hadden en met welke motorstand ze onderweg waren. Maar dat Wolff zo blij was, laat zien dat er fundamentele verbeteringen zijn doorgevoerd.

Nog meer tekenen van een verbeterde Mercedes

Hoewel een snelle rondetijd altijd mooi meegenomen is, is het minstens zo belangrijk hoe de auto zich op het asfalt gedraagt. Waar de W15 tot het weekend in Canada een niet te temmen beest was, reed de auto op het Île Notre-Dame bijna als op rails. De balans was een stuk beter door een nieuwe voorvleugel en voorwielophanging. En dat zou zomaar eens de sleutel voor de Duitse renstal kunnen zijn tot de terugkeer naar de top. Want mochten Russell en Hamilton het volle potentieel van de auto kunnen benutten, dan kan het een mooi seizoen worden.

McLaren-teambaas Andrea Stella houdt in ieder geval rekening met de Mercedessen voor de rest van het seizoen. "Ik ben niet verbaasd dat Mercedes meer performance heeft gekregen met de nieuwe voorvleugel. Er is een kans dat ze daarnaast met de voorvleugel wat andere problemen hebben opgelost", vertelde de Italiaan na de race in Canada. "Misschien was het [de oude voorvleugel] wat te experimenteel of werkte het niet zoals ze hadden gedacht. Met de ontwikkeling van de voorvleugel lijkt het erop dat ze sterker zijn geworden."

Dat de Mercedes veel makkelijker te besturen is, is Stella ook opgevallen. "Als je naar de onboards kijkt – ik keek bij de Mercedes-coureurs mee – dan zie je dat ze nauwelijks hoefden in te sturen om de neus richting de apex van de bochten te krijgen. Dat is altijd een goed iets!", besluit de McLaren-topman.