Damon Hill voorziet lastig 2024 voor Hamilton: "Als zwemmen door slijk"

Nog voor de seizoensstart werd bekend dat Lewis Hamilton vanaf 2025 uitkomt voor het Formule 1-team van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen racet dit jaar echter nog voor Mercedes, waar hij momenteel het onderspit delft ten opzichte van teamgenoot George Russell. Ook de rest van het seizoen hoeft Hamilton niet op een makkelijke tijd te rekenen, denkt Damon Hill. "Het gaat gewoon heel lastig worden, want hij is geen onderdeel van het project van volgend jaar", zegt hij in de Sky Sports F1 Podcast. "Het is mooi dat hij het team bedankte voor het introduceren van de ontwikkelingen enzovoorts, maar hij gaat geen vruchten plukken van de dingen die ze dit jaar brengen met het oog op volgend jaar."

Toch wordt het niet alleen qua ontwikkelingen lastig voor Hamilton in 2024. De aangekondigde overstap kan mogelijk ook gevolgen hebben voor zijn motivatie in het huidige seizoen. "Bernie Ecclestone zei ooit dat een coureur er beter meteen mee kan stoppen als hij besluit om met pensioen te gaan en het rode licht ziet. Het probleem met deze aankondiging van Lewis is dat die naar buiten kwam voordat ze ook maar een race hadden gereden", stelt Hill, die ziet dat de timing van het silly season in F1 licht verschuift. "Ik vraag me af of het iets was dat is uitgelekt en dat ze daardoor iets naar buiten hebben moeten brengen, want normaal vinden aankondigingen van coureurs plaats rond Monza in september. We lijken qua dergelijke besluiten echter steeds verder naar voren te kruipen in het seizoen."

Dat een vroege aankondiging over de toekomst gevolgen kan hebben voor het huidige seizoen, is iets waar Hill zelf hardhandig achter is gekomen. De 63-jarige Brit kondigde in 1999 na de Canadese Grand Prix aan dat hij aan het einde van het jaar ging stoppen. De rest van het seizoen vond hij echter eerder een last dan een zegen, iets wat Hamilton dit jaar mogelijk ook ervaart. "Het is een lastige. Qua hoe je racet kan ik het misschien alleen betrekken op toen ik besloot om te stoppen. Ik besloot midden in het seizoen dat ik aan het einde van het seizoen in 1999 wilde stoppen, maar ik moest de rest van het seizoen afmaken voordat ik echt kon vertrekken. Het was als zwemmen door slijk", aldus Hill. "Het was gewoon zo moeilijk om jezelf er doorheen te slepen."