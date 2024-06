Tijdens de presentatie van de nieuwe technische reglementen voor 2026 erkende de FIA dat er nog aanpassingen gedaan moeten worden om de wagens sneller te maken. Een van de mogelijkheden is door de power units aan te passen. Dat bericht schoot bij een aantal motorenfabrikanten in het verkeerde keelgat, zo blijkt uit de woorden van Mercedes F1-teambaas Toto Wolff: “Dat is een gepasseerd station. Er zijn teams die het gevoel hebben achter de feiten aan te lopen, en er zijn teams en fabrikanten die het gevoel hebben dat ze goed werk geleverd hebben. Dat is de normale worsteling als het gaat om reglementen. Op chassisgebied zijn er veranderingen die we kunnen doorvoeren. Op motorisch vlak is het proces al te vergevorderd.”

In de huidige plannen staat een fiftyfifty verdeling tussen het vermogen uit de interne verbrandingsmotor en elektrische energie. Een van de manieren om meer vermogen te genereren en minder afhankelijk te zijn van de batterij, is door het aandeel van de verbrandingsmotor te vergroten. FIA’s single seater director Nikolas Tombazis liet tijdens het Grand Prix-weekend in Canada weten: “Als er wijzigingen nodig zijn, heb ik er vertrouwen in dat de PU-fabrikanten willen helpen en meewerkend zijn.” Elke verandering aan de power unit-regels voor 2026 vereist echter unanieme steun van de fabrikanten die deelnemen. Het is gezien de uitlatingen van Wolff maar de vraag of het zo ver kan komen.

Red Bull niet eens met Mercedes

Ook Alpine-teambaas Bruno Famin heeft zijn twijfels: “We moeten voorzichtig zijn. Op chassisvlak is nog bijna niets gedaan - want er is nog geen reglement. Aan de power unit werken we al twee jaar.” Red Bull-teambaas Christian Horner, wiens auto’s vanaf 2026 worden voortgestuwd door eigen motoren, ziet meer ruimte: “Er is er altijd eentje die niet wil veranderen. Maar het is aan de FIA. Het is nooit te laat. Zij hebben alle kennis en simulaties. Je moet bekijken wat het beste is voor F1 en wat de beste strijd oplevert. Heb vertrouwen in hen en FOM, dat zij de juiste beslissingen nemen. Zij hebben nou eenmaal alle kennis in huis.”