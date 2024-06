De FIA heeft eerder deze maand bekendgemaakt dat de regels voor de Formule 1-superlicentie worden versoepeld. In de Internationale Sportieve Code (ISC) is een verandering doorgevoerd, die het mogelijk maakt om dispensatie voor een superlicentie te verlenen aan bepaalde 17-jarige coureurs die daar in de ogen van de FIA voor in aanmerking komen. De verwachting was dat hiermee indirect een antwoord werd gegeven op het dispensatieverzoek dat Mercedes indiende voor Andrea Kimi Antonelli, het 17-jarige toptalent uit het opleidingsprogramma van de Duitse fabrikant. Men zou de Italiaan bij het Formule 1-team van Williams willen stallen, zodat hij alvast wat ervaring kan opdoen met het oog op een plekje bij Mercedes in 2025.

Motorsport.com heeft echter vernomen dat de veranderingen niet helemaal gerelateerd zijn aan het dispensatieverzoek voor Antonelli. Die aanvraag heeft het balletje wel doen rollen, maar de FIA vond hoe dan ook dat het leeftijdselement van de superlicentieregels tegen het licht gehouden moest worden. Dat werd allereerst gedaan in een reguliere bijeenkomst van de F1-teammanagers, die deze verandering steunden. Bronnen hebben aan Motorsport.com laten weten dat de officials van de FIA rond de GP van Miami al besloten hadden om appendix L van de ISC van een update te voorzien, maar dat de wijziging eerst langs de Super License Working Group en de veiligheidscommissie moest. Daarna werd de verandering goedgekeurd door de World Motor Sport Council.

De FIA heeft aan Motorsport.com een korte verklaring gegeven over de kwestie. "Uitsluitend naar goeddunken van de FIA kan een coureur die recentelijk en consistent heeft laten zien over uitstekende capaciteiten en rijpheid te beschikken in formulewagencompetities, een superlicentie krijgen op de leeftijd van 17 jaar. De verandering is via de juiste procedure tot stand gekomen en is bekrachtigd door de veiligheidscommissie en het WMSC", leest het statement.

Hoewel de verandering van de superlicentieregels dus geen direct antwoord is op het dispensatieverzoek van Antonelli, zou hij hierdoor wel in aanmerking kunnen komen voor een superlicentie. Ook Red Bull Racing kan er echter van profiteren, want Formule 3-coureur Arvid Lindblad wordt in augustus 17 jaar oud. De Brit met Indiase en Zweedse roots staat er goed op bij adviseur Helmut Marko en kan door de wijziging later dit jaar mogelijk een superlicentie krijgen om enkele vrije trainingen te kunnen rijden. Feit blijft wel dat de FIA dit dan moet beoordelen en goedkeuren, voordat Lindblad ook echt kan instappen bij Red Bull of RB F1 Team.