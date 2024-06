Norris baalt van tweede plek in GP Spanje: “Ik had moeten winnen”

Na een ijzersterke ronde op zaterdag kon Lando Norris de race in Spanje van pole-position beginnen. Een niet al te goede start betekende echter dat hij na de eerste bocht derde lag, achter George Russell en Max Verstappen. Door zijn eerste stint langer op te rekken, gaf hij zichzelf een bandenvoordeel. De Brit kwam met een sterke pace terug naar voren, maar het was niet genoeg om het gat met Verstappen voor het einde van de race te dichten. Norris finishte uiteindelijk twee seconden achter de WK-leider als tweede.

Als Norris gelijk na de race gevraagd wordt of hij de race had kunnen winnen, antwoordt hij: “Sterker nog: ik had hem moeten winnen. Ik had een slechte start, zo simpel is het. De auto was ongelooflijk. We waren duidelijk de snelsten. Maar ik heb het gewoon aan het begin van de race laten liggen. Dat is teleurstellend. Te midden van een hoop positieve punten was er één negatief punt en dat heeft alles verpest. Maar het enige wat ik er nu aan kan doen, is eraan werken voor de volgende keer.”

Op de vraag wat er misging bij de start, laat Norris weten: “Ik moet het nog eens terugkijken. Ik weet niet wat ik daar verkeerd deed. Het was ook maar een heel klein beetje dat ik verloor ten opzichte van Max. Het was niet dat hij volledig naast me kwam. Maar ondertussen nam George me aan de buitenkant te pakken.” Norris ziet ook dat Verstappen geen steken liet vallen. “Red Bull en Max hebben het gewoon goed gedaan en de klus weer geklaard. Het is jammer dat we deze niet hebben kunnen winnen. Dat is frustrerend, maar we zullen eraan werken voor de volgende keer.”

Norris hoeft niet lang te wachten op een kans op revanche. De race in Spanje was namelijk de eerste van een triple-header. Komend weekend wordt er geracet op de Red Bull Ring in Oostenrijk en daarna volgt de thuisrace van Norris op Silverstone in Engeland. “We gaan nu naar twee van mijn favoriete circuits als het gaat om hoe ik er in het verleden heb gepresteerd. Ik heb er heel veel zin in. We zitten in een goede flow. Alleen moet ik nog een kleine paar dingen verbeteren om als eerste te kunnen eindigen.”

Video: Lando Norris valt bij de start terug naar de derde plek