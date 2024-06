Alpine heeft bekendgemaakt dat Briatore als adviseur aan de slag gaat bij de Franse renstal, veertien jaar nadat hij daar vertrok vanwege zijn rol bij Crashgate. Na weken van speculatie heeft Alpine bevestigd dat de excentrieke Italiaan een formele rol binnen het team krijgt. In een kort statement meldde men: “BWT Alpine F1 Team kan bevestigen dat Flavio Briatore door Renault Group CEO Luca de Meo is aangesteld als zijn executive adviseur voor de Formule 1-divisie. Briatore zal zich voornamelijk focussen op de belangrijkste aspecten van het team, waaronder: scouting van toptalenten en inzichten bieden op de rijdersmarkt, het uitdagen van het bestaande project door de huidige structuur onder de loep te nemen, en advies geven over bepaalde strategische zaken binnen de sport.”

De entree van Briatore bij Alpine komt op een interessant moment in de historie van het team. Het management vraagt zich openlijk af of de renstal vanaf 2026 niet verder moet gaan als klantenteam en daarmee de stekker moet trekken uit het motorenproject. Naar verluidt onderzoekt Renault CEO Luca de Meo in hoeverre het rendabel is om de torenhoge kosten voor de productie van een eigen power unit op te blijven hoesten. Vermoedelijk zal Briatore een belangrijke stem krijgen in de eindbeslissing. Mercedes heeft al te kennen gegeven bereid te zijn om motoren te leveren aan Alpine.

Roemrucht verleden

Briatore speelde een cruciale rol in de meest succesvolle jaren van Benetton en Renault. Hij won de Formule 1-wereldtitels met Michael Schumacher in 1994 en 1995, en met Fernando Alonso in 2005 en 2006. Toch is hij vooral bekend vanwege zijn rol in een van de grootste controverses uit de geschiedenis van de sport: Crashgate. In eerste instantie kreeg hij een levenslange schorsing opgelegd door de FIA voor zijn betrokkenheid bij het schandaal tijdens de Grand Prix van Singapore 2008. Briatore had zijn rijder Nelson Piquet Jr. opgedragen om bewust te crashen, zodat teamgenoot Alonso kon winnen. Het verhaal kwam aan het licht toen de Braziliaan na zijn ontslag door het team een boekje open deed. Hoewel de FIA hem een levenslange schorsing oplegde, werd dit na beroep van Briatore door het Franse Tribunal de Grande in 2010 omgezet in een schorsing van vijf jaar.

Ondanks het controversiële einde van zijn loopbaan als teambaas, bleef Briatore actief in de Formule 1. Hij is nog altijd deel van het managementteam van Alonso en speelde een rol in de organisatie van de Grand Prix van Azerbeidzjan.