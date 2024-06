Sinds de Grand Prix van Canada heeft Mercedes de weg omhoog gevonden. George Russell zette aldaar zijn auto op pole-position en ook de raceoverwinning was niet buiten bereik voor de Britse coureur, maar enkele persoonlijke fouten gooiden roet in het eten. Op het Spaanse Circuit de Barcelona-Catalunya was het echter Lewis Hamilton die Mercedes op sleeptouw nam.

Ondanks het eerste podium van de 39-jarige coureur, stelt hij dat er nog een hoop te winnen is, met name in de kwalificatie. “Ik heb nog steeds het gevoel dat ik in de kwalificatie performance verlies”, legt de zevenvoudig wereldkampioen uit. “Het draait echter om het perspectief. Misschien dat zij wat vooruitgegaan zijn, maar ik had het gevoel dat ik nog wat meer uit de auto kon halen. De auto vindt het niet leuk als je begint te pushen. In praktijk voelt de auto best fijn, als je een beetje marge houdt.”

Max Verstappen, Red Bull Racing, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

Meer uit de banden halen

Volgens de 39-jarige coureur schuilt het antwoord op dit probleem in de banden. “In de eerste vrije training stonden we zevende door een probleem met de bandenwarmers”, legt de Brit uit, die de volgende sessie afsloot op P1. “Dat hadden we de volgende sessie opgelost. Door dit soort problemen loop je een achterstand op.” Toch is de Mercedes-coureur erg te spreken over de progressie die zijn team maakt. “Anderzijds is het goed dat we hier nu staan met deze auto. Het is mijn beste kwalificatie van het jaar geweest, dus daar ben ik erg dankbaar voor.”

Naast het probleem in VT1 is Mercedes intern veel bezig geweest met het oplossen van bandenproblemen. Hamilton was voorheen niet tevreden met hoe de auto op het rubber leunt als hij diep moet inremmen, in poging tot het winnen van een extra tiende in rondetijd. Hoewel er volgens de Britse coureur nog meer in zijn kwalificatieronde in Barcelona zat, geeft hij toe dat hij op het scherp van de snede reed. “We moeten dus wat verbeteringen op de auto doorvoeren”, stelt de man uit Stevenage.