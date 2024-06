Het Zwitserse arbitragehof dat het geschil tussen het Haas en Uralkali behandelt, heeft uitspraak gedaan over de zaak tussen de beide partijen. Het F1-team besloot in 2022 de samenwerking met het Russische bedrijf stop te zetten na de invasie in Oekraïne. Nikita Mazepin werd kind van de rekening, want de coureur werd gesponsord door het bedrijf, dat in handen is van zijn vader Dmitri. Het kunstmestbedrijf eiste een terugbetaling van dertien miljoen dollar. Dit bedrag was reeds overgemaakt naar het Amerikaanse team om het gehele 2022-seizoen te dekken, maar de Russische coureur werd voor de start van het seizoen al opzijgezet.

Destijds beweerde Uralkali dat het handelde om ‘haar belangen te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke juridische procedures en behoudt het zich het recht voor om gerechtelijke procedures te starten, schadevergoeding te eisen en terugbetaling te vorderen van de aanzienlijke bedragen die Uralkali had betaald voor het Formule 1-seizoen 2022’. Het bedrijf meende dat het grootste deel van het sponsorgeld voor het seizoen 2022 al aan Haas was betaald. Omdat Mazepin dat seizoen geen enkele race reed voor het Amerikaanse team, stelt Uralkali dat de afspraken niet zijn nagekomen.

Nikita Mazepin, Haas F1 Team Foto door: Carl Bingham / Motorsport Images

Haas was het niet eens met het standpunt van haar ex-sponsor, waardoor de partijen naar het arbitragehof stapten. Afgelopen donderdag bracht Uralkali een statement naar buiten waarin het zei dat ‘het tribunaal oordeelde dat Haas in strijd handelde met het contract en verplichtte het team om een compensatie aan Uralkali te betalen’. Ook stelt het bedrijf dat geoordeeld was dat alle tegeneisen van Haas zijn afgewezen.

Zondag volgde het statement van Haas, waarin stond dat het arbitragehof heeft geoordeeld dat Haas het contract rechtmatig heeft beëindigd. Ook ontkent het Amerikaanse F1-team dat ze contractschendingen hebben gepleegd. In het statement stond het volgende: "Het arbitragepanel oordeelde dat, in het licht van alle feiten met betrekking tot de relatie tussen de partijen, inclusief Uralkali's link met Rusland, Haas 'niet kon worden verwacht de sponsorovereenkomst onder dergelijke omstandigheden voort te zetten'." Volgens Haas verwees het hof naar het feit dat meerdere sportorganisaties de banden met Russische bedrijven direct na de invasie op Oekraïne hebben verbroken, en dat Haas ‘spoedig het eerste niet-Russische sportteam zou zijn dat samen zou werken met een Russische titelsponsor’.

Restant terugbetalen

Hoewel de beëindiging van het contract dus rechtmatig was, erkent Haas in het statement dat ze een deel van het bedrag terug moet betalen aan Uralkali. In de uitspraak wordt gesteld dat Haas het bedrag tot aan de contractbeëindiging mag houden, maar dat ze het restant terug moeten betalen aan het Russische bedrijf. Hoe hoog het exacte bedrag is dat teruggestort moet worden, maakt Haas niet bekend. Wel wordt de officiële datum van het einde van de samenwerking gezet op 4 maart 2022, de datum dat Haas aankondigde niet verder te werken met Uralkali. Ook hoeft het team niet te voldoen aan de eis van het kunstmestbedrijf om compensatie te betalen.