Leclerc grijpt pole in door rode vlaggen geplaagde kwalificatie

Max Verstappen kende geen vlekkeloze aanloop naar de kwalificatie in Baku. De leider in het wereldkampioenschap crashte tijdens de derde training bij de vijftiende bocht, waardoor er na 25 minuten een einde kwam aan zijn sessie. De schade aan de Red Bull RB16B viel mee en de auto was dan ook op tijd weer gemaakt voor de kwalificatie, maar het was de vraag in hoeverre de Limburger last zou hebben van de baantijd die verloren was gegaan. Verstappen kon door zijn crash namelijk geen run op de zachte band oefenen voor de kwalificatie en miste hierdoor wat data en mogelijk ook wat gevoel.

Q1: Rode vlaggen

De kwalificatie was nog maar net onderweg of de actie moest alweer worden gestaakt vanwege een crash van Lance Stroll. De Canadees klapte bij het uitkomen van de vijftiende bocht tegen de muur, waardoor de ophanging rechtsvoor afbrak. De Aston Martin-coureur bonsde boos met zijn vuisten op het stuur, alvorens zijn wagen aan de kant van de baan te parkeren en een rode vlag te veroorzaken. Op het moment dat de kwalificatie werd stilgelegd, had alleen Charles Leclerc nog maar een tijd gereden.

De crash van Stroll was een zegen voor George Russell. De Brit werd tijdens de laatste training getroffen door een lekkage bij de waterpomp, waardoor zijn motor vervangen moest worden vervangen. De Williams-monteurs waren nog druk aan het sleutelen toen de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan van start ging, maar wisten het werk tijdens de rode vlag te voltooien, waardoor hij samen met de rest naar buiten kon gaan toen de actie weer werd hervat.

Nadat de baan weer was vrijgegeven, gingen Max Verstappen en Sergio Perez naar de eerste en tweede stek in de tijdenlijst door respectievelijk een 1.41.760 en een 1.41.968 op de klokken te brengen. Vervolgens was er opnieuw een rode vlag, doordat Antonio Giovinazzi op dezelfde plek als Lance Stroll in de muur was gecrasht. De Italiaan kon ongedeerd uitstappen, maar de volledige rechterkant van de Alfa Romeo had behoorlijk wat schade opgelopen. De code rood betekende dat een flink aantal rijders opnieuw hun run moesten afbreken. Onder andere de coureurs van Mercedes, McLaren en AlphaTauri hadden een half uur na de start van de kwalificatie nog altijd geen tijd achter hun naam staan.

Toen de kwalificatie weer onderweg was, reed Lewis Hamilton een nieuwe snelste tijd door een 1.41.545 op de klokken te brengen. Verstappen en Perez waren met hun eerdere tijden tweede en derde in de eerste sessie. Lando Norris zette zijn McLaren op de valreep tussen Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc op de vijfde stek, maar zag tijdens Q1 wel een onderzoek naar zich worden ingesteld omdat hij na een van de rode vlaggen niet meteen naar de pits was gegaan. Doordat Stroll en Giovinazzi zichzelf hadden uitgeschakeld, waren er aan het einde van het eerste kwalificatiedeel nog maar drie andere afvallers nodig. George Russell deed het goed door zijn net opgelapte auto naar de dertiende tijd - en daarmee Q2 - te brengen, Kimi Raikkonen en Fernando Alonso gingen met de hakken over de sloot door met de veertiende en vijftiende tijd. Nicholas Latifi, Mick Schumacher en Nikita Mazepin eindigden aan de verkeerde kant van de streep.

Q2: Minieme verschillen

Alle vijftien overgebleven coureurs gingen aan het begin van Q2 op de zachte band naar buiten, wat betekent dat de volledige top-tien zondag op de snel degraderende rode compound aan de race begint. Perez noteerde tijdens zijn eerste run een 1.41.630, waarmee hij zijn Red Bull bovenaan zette. Hamilton koos ervoor om een tweede opwarmronde te rijden en reed vervolgens een 1.41.634, waarmee hij op vier duizendsten van Perez op P2 plaatsnam. Verstappen reed aanvankelijk de vierde tijd, maar opteerde eveneens voor een extra ronde. De Limburger kwam bij zijn tweede poging tot een 1.41.625, waarmee hij vijf duizendsten sneller was dan zijn Mexicaanse teamgenoot en P1 opeiste.

Met nog anderhalve minuut op de klok was er voor de derde keer een rode vlag. Daniel Ricciardo blokkeerde zijn linker voorwiel bij het naderen van de derde bocht en schoof met zijn McLaren in de kunststof blokken. De sessie werd hierna niet meer hervat. Sebastian Vettel stond op dat moment elfde en was dus klaar. "Hoeveel scheelde het?", vroeg de Duitser aan zijn engineer. "Drie honderdsten", luidde het antwoord, waarna de Aston Martin-coureur zich even liet gaan over de boordradio. Ook Esteban Ocon, Kimi Raikkonen en George Russell kwamen tekort voor deelname aan Q3. Ricciardo moet het na zijn crash doen met de dertiende startplek. Een positieve verrassing was Yuki Tsunoda. De Japanse rookie klokte de vierde tijd door een fractie rapper te gaan dan Ferrari-duo Leclerc en Sainz.

Q3: Leclerc stunt

Leclerc begon ijzersterk aan het slotdeel van de kwalificatie. De Monegask kwam met hulp van een slipstream van Hamilton tot een 1.41.218, waar Verstappen daarna net niet aan wist te komen met een 1.41.563. Ook Hamilton, die twee voorbereidende ronden reed, beet zich vervolgens stuk op de tijd van de Ferrari-coureur. De Brit was met een 1.41.450 echter wel nipt sneller dan de Nederlander, waardoor de Mercedes-rijder na de eerste runs op P2 stond.

Terwijl deze coureurs terug naar de pits gingen, begon de rijders van AlphaTauri aan hun eerste en enige run. Gasly ging paars in de eerste sector en was met een 1.41.565 maar twee duizendsten langzamer dan Verstappen en goed voor P4. Tsunoda noteerde de achtste tijd, waarmee hij op dat moment boven Fernando Alonso en Valtteri Bottas stond.

Met nog een paar minuten te gaan gingen de coureurs opnieuw en masse op zoek naar een slipstream. Maar de rijders moesten hun laatste poging staken vanwege een vierde rode vlag. Yuki Tsunoda was gecrasht bij de derde bocht, waarna Carlos Sainz even zijn concentratie kwijt was en bij het naderen van dezelfde bocht in een spin belandde, om in de uitloopzone tegen de muur te eindigen. Daarmee was de pole voor de tweede achtereenvolgende race voor Leclerc en Ferrari.

Hamilton staat ondanks een moeizaam begin van het weekend tweede op de grid, Verstappen moet het na een ’stupid qualifying’ doen met de derde startplek. Gasly en Sainz delen de derde startrij, mits laatstgenoemde geen nieuwe versnellingsbak nodig heeft. Norris was zesde in de kwalificatie maar moet dus nog naar de stewards. Perez zat er het hele weekend goed bij, maar bleef in de kwalificatie steken op P7. Tsunoda, Alonso en Bottas maakten de top-tien op zaterdag compleet.

De Grand Prix van Azerbeidzjan begint zondag om 14.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag kwalificatie Grand Prix van Azerbeidzjan