Verstappen baalt: "Auto is goed, maar kwalificatie was gewoon shit"

Verstappen kende een goede vrijdag op het listige stratencircuit van Baku, al was de aanloop op zaterdag verre van ideaal. De WK-leider crashte tijdens de derde vrije training in bocht 15 en bezorgde zijn monteurs extra werk. Red Bull kreeg de RB16B op tijd klaar voor de beslissende tijdstraining waardoor Verstappen 'gewoon' present was in Q1. Hij klokte de tweede tijd in deze sessie, die al door rode vlaggen werd verstoord. In het tweede gedeelte voegde hij daar een toptijd aan toe, al waren de verschillen op het Baku City Circuit miniem.

Verstappen baalt van chaos in slotfase Q3

De Limburger haalde Q3 net als al zijn rivalen op softs en zal zondag ook op die compound vertrekken. In het beslissende gedeelte van de kwalificatie was het andermaal raak met een behoorlijk portie chaos. Zo ging er een streep door de laatste runs, doordat Yuki Tsunoda crashte en Carlos Sainz zijn voorbeeld volgde. Verstappen moest daardoor genoegen nemen met P3, nog achter titelrivaal Lewis Hamilton. "Het was een stomme kwalificatie om eerlijk te zijn. Maar goed, het is wat het is", liet een zichtbaar teleurgestelde Verstappen weten.

"Het werkte op zich prima bij ons, maar met al die shit liep het gewoon niet." Als duidelijk wordt gemaakt dat de Britten dat taalgebruik niet meteen waarderen, reageert Verstappen: "Dat maakt me niks uit. Het is gewoon jammer. Maar goed, dit is een stratencircuit en dan kunnen die dingen gebeuren." Verstappen gaf donderdag in gesprek met de Nederlandse pers al aan bepaald geen fan te zijn van stratencircuits en dus ook niet van de omloop in Baku.

Marginale verschillen goed voor F1

Het maakt dat de zaterdag is uitgedraaid op een frustrerende dag, al houdt de Nederlander wel goede hoop voor de race van morgen. "Onze auto is goed, dus ik hoop dat we aardig op onze banden kunnen letten en veel punten kunnen scoren. We staan er nog altijd goed bij, al had ik liever iets verder naar voren gestaan. Maar goed, alles is nog mogelijk. In deze kwalificatie is er van alles gebeurd en dat kan tijdens de race natuurlijk weer. Hopelijk hebben we een goede start en dan moeten we maar zien." Verstappen ziet afsluitend nog wel in dat de minimale verschillen in Azerbeidzjan goed nieuws zijn voor de sport als geheel en voor de neutrale kijker. "We hebben drie verschillende auto's in de top-drie en dat is altijd goed."