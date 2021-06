VIDEO: Verstappen eindigt derde vrije training in de muur

Verstappen zat er op vrijdag in de eerste twee vrije trainingen nog goed bij met respectievelijk een eerste en een tweede tijd in de eerste twee oefensessies. Zaterdagochtend was de Limburger in de afsluitende derde vrije training opnieuw bezig aan een snelle ronde, totdat een klein foutje hem duur kwam te staan.

Op hetzelfde punt waar Charles Leclerc een dag eerder ook al in de fout was gegaan, was het deze keer de beurt aan Max Verstappen om rechtdoor te schieten in bocht 15. De Red Bull-coureur blokkeerde een wieltje, schoot rechtdoor om vervolgens in de Tecpro-barriers tot stilstand te komen. Hoewel de schade zich vooral beperkte tot de voorzijde van de auto, kreeg Verstappen zijn RB16B niet meer in de achteruit, waardoor zijn vrije training tot een vroegtijdig einde kwam.

Verstappen baalde zichtbaar van zijn fout en stapte gefrustreerd uit de RB16B, maar hoeft waarschijnlijk niet te vrezen voor een deelname aan de kwalificatie. De schade aan de Red Bull leek zich namelijk te beperken tot de rechtervoorzijde van de auto.