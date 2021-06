Binotto niet langer aan pitmuur Ferrari na afronden reorganisatie

De personele bezetting van het Formule 1-team is, in ieder geval aan de top, meermaals gewijzigd in de voorbije jaren. Een nieuwe stap in dat proces is dat Binotto het voorbeeld van Wolff volgt. De Oostenrijkse Mercedes-teambaas zit al enkele jaren in de pitbox van Mercedes in plaats van aan de pitmuur, zoals de meeste collega's dat nog wel doen. Binotto verdwijnt ook van de pitmuur, maar volgens Ferrari enkel doordat daar niet voldoende stoelen zijn.

Eén van die stoelen wordt vanaf dit weekend namelijk bezet door de Brit Ravin Jain. Hij is aangesteld als de nieuwe strateeg van het team. Het betekent concreet dat Jain, die voorheen bij Caterham zat en vanaf 2016 vast bij Ferrari werkt, de strategische knopen voor een groot gedeelte mag doorhakken. "Hij is een jonge en erg getalenteerde engineer die we hebben geselecteerd uit de Ferrari Engineering Academy", laat een woordvoerder aan Motorsport.com weten. "In dat opzicht past zijn carrière goed bij die van Charles Leclerc, ze komen beide voort uit onze eigen opleiding. Het is bovendien erg goed om te zien dat deze mensen doorgroeien en daadwerkelijk kansen krijgen in verantwoordelijke posities."

In die hoedanigheid zal Jain plaatsnemen aan de pitmuur en dat gaat indirect ten koste van Binotto. Aan de rol van de teambaas verandert overigens niets. Althans: niet ten opzichte van de reorganisatie die begin dit jaar al is gecommuniceerd. "In februari hebben we een nieuwe structuur neergezet, waarin Laurent Mekies de rol van 'racing director' op zich heeft genomen. Inaki Rueda zou hem ondersteunen als sportief directeur en ook het hoofd van onze strategische afdeling blijven." In die laatste functie krijgt hij nu dus ondersteuning van de gepromoveerde Jain. "Tijdens de eerste raceweekenden heeft Rueda stap voor stap meer verantwoordelijkheden gekregen in het schaduwen van Mekies. Dat proces is nu afgerond", hetgeen betekent dat hij de strategische portefeuille deels overdraagt aan de jonge Jain.