Ricciardo wint in Italië, nieuwe clash Verstappen-Hamilton

Nadat het eerder dit jaar al mis was gegaan tijdens de eerste ronde van de Britse Gand Prix, kwamen Max Verstappen en Lewis Hamilton zondag opnieuw met elkaar in botsing tijdens de Grand Prix van Italië. De race was bijna halverwege toen Hamilton een pitstop maakte. De bandenwissel verliep niet helemaal soepel en de Brit kwam bij het verlaten van de pits naast Lando Norris en Max Verstappen terug op de baan. Hamilton eiste de binnenkant van de eerste bocht op, terwijl hij Verstappen naast zich had, waarna de Red Bull omhoog werd gewipt en over de cockpit van de Mercedes stuiterde.

“Dat krijg je ervan als je geen ruimte laat”, reageerde Verstappen, nadat hij de auto had verlaten. Hamilton, die het rechter achterwiel van Verstappen over zijn halo heen zag schuiven, hoopte aanvankelijk door te kunnen door de Mercedes in zijn achteruit te zetten, maar zat klem en moest eveneens uitstappen. Beide kemphanen scoorden dus nul punten in Monza met als gevolg dat Verstappen na Monza nog altijd vijf punten voorsprong heeft op Hamilton. Het laatste woord over deze crash is echter nog niet gezegd. Zo gaan onder andere de stewards nog naar het incident kijken.

Max Verstappen was de race van pole vertrokken, maar zag bij de start Daniel Ricciardo langszij komen. De Nederlander kon zijn oude teamgenoot daarna niet terugpakken en lag tijdens het eerste deel van de race dus op de tweede positie. De Australiër ging als eerste naar binnen voor zijn pitstop, waarna Red Bull Verstappen een ronde later naar binnenhaalde. Waar het team uit Milton Keynes normaal gesproken uitblinkt in pitstops, was er dit keer een probleem waardoor de Limburger liefst elf seconden stilstond. Verstappen keerde als elfde terug in de race. Op datzelfde moment ging Hamilton Norris voorbij voor de leiding in de race, alvorens de pits op te zoeken voor nieuwe banden, waarop de crash met Verstappen volgde.



Ricciardo hield in al het tumult zijn hoofd koel en ging er met de zege vandoor, terwijl en passant ook nog even het punt voor de snelste raceronde meepakte. Norris lag na het incident tussen Verstappen en Hamilton derde achter de safety car, maar opende na de herstart de aanval op Charles Leclerc, die de aanwezige Tifosi even hoop gaf door tweede te liggen. De Monegask gaf zich niet gewonnen in de eerste bocht, maar zag in de Curva Grande Norris alsnog voorbij komen. Leclerc kon het tempo vooraan duidelijk niet volhouden en werd ook door Sergio Perez ingehaald, al sneed de Mexicaan daarbij wel de chicane af.

Bottas had na de safety car het voordeel van de medium band, terwijl alle andere coureurs vooraan op de harde compound onderweg waren. De Fin stormde naar voren en het snelheidsverschil met de voorhoede was op een zeker moment dusdanig groot dat de McLaren-rijders zich zorgen moesten gaan maken. De opmars van Bottas stokte echter bij Perez. De coureur uit Guadalajara kwam achter Ricciardo en Norris als derde aan de finish, maar had een tijdstraf van vijf seconden gekregen omdat hij bij zijn inhaalactie op Leclerc van de baan was gegaan en viel terug naar de vijfde plaats. Bottas kreeg zo de derde plek in handen, terwijl Leclerc naar de vierde plaats in de race-uitslag opschoof.

Sainz kwam als zesde over de eindstreep in Monza. Lance Stroll, Fernando Alonso, George Russell en Esteban Ocon verdeelden de andere punten met elkaar. Naast Hamilton en Verstappen zagen ook AlphaTauri-rijders Pierre Gasly en Yuki Tsunoda de finish niet. Laatstgenoemde kwam niet eens aan de start. De Japanner moest voor de opwarmronde van de grid worden geduwd vanwege een technisch probleem. Gasly kampte voor de race ook al met malheur en zou in de wedstrijd nog geen vijf ronden ver komen, zodat het team uit Faenza al snel kon inpakken. Antonio Giovinazzi crashte tijdens de eerste ronde na een aanvaring met Sainz en verloor daarbij zijn voorvleugel. De Italiaan kon zijn weg echter vervolgen en finishte uiteindelijk nog als dertiende, voor Robert Kubica en Mick Schumacher.

Over twee weken gaat het Formule 1-seizoen 2021 verder met de Grand Prix van Rusland op het Sochi Autodrom.

