Verstappen: "Hamilton bleef mij maar afknijpen, ik kon nergens heen"

Verstappen kon pole-position niet verzilveren met kopstart en kreeg bij de pitstop een nieuwe tegenslag te verwerken. De normaal zo sterke pitcrew van Red Bull faalde op het beslissende moment, al moest het meest bizarre moment van de race toen nog komen. Het volgde toen Hamilton de pitstraat verliet en pal naast Verstappen op het asfalt terugkeerde. De titelrivalen wilden elkaar geen duimbreed toegeven en dat eindigde niet voor het eerst dit jaar in tranen.

"We wisten dat het close zou worden richting bocht één. Na de witte lijn stak Lewis helemaal over en moest ik over het groene gedeelte om hem niet te raken. Ik werd naar de buitenkant gedreven en natuurlijk ga ik er ook gewoon voor. Maar hij bleef mij maar afknijpen, terwijl ik gewoon graag wil racen. Maar ja, je hebt wel twee man nodig om een bocht te halen en als eentje niet meewerkt dan wordt het lastig", analyseert Verstappen meteen na afloop.

"Ik verwachtte niet dat hij mij maar zou blijven knijpen. Dat was ook helemaal niet nodig, want als hij gewoon een autobreedte had gelaten, dan hadden we bij het uitkomen van bocht twee alsnog onderling kunnen racen. En waarschijnlijk had hij er dan ook nog voor gezeten", vervolgt de Nederlander zijn verhaal voor de camera van Sky Sports F1. "Maar ja, hij bleef mij maar naar buiten duwen en op een gegeven moment kon ik nergens meer heen. Hij duwde mij op de kerbstones en daardoor raakten we elkaar."

Het voorval in Monza wordt al snel in de bredere voorgeschiedenis tussen beide heren geplaatst, maar daar wil Verstappen niets van weten. "Natuurlijk praten mensen automatisch over Silverstone, maar die dingen gebeuren gewoon. Op dat moment was het natuurlijk niet leuk voor mij, maar we zijn professioneel genoeg om door te gaan en tegen elkaar te blijven racen." Waar het in Groot-Brittannië alleen voor Verstappen in tranen eindigde, zijn nu beide coureurs uitgeschakeld. Het lijkt WK-technisch een stuk beter voor Verstappen, al blijft hij sportief. "Nee, dat kun je niet zeggen. Ik wil natuurlijk nooit crashen en juist mooi racen, maar je hebt wel twee man nodig om door zo'n bocht te komen", voegt hij bij Ziggo Sport nog toe. Verstappen moet zich om 17.15 uur melden bij de wedstrijdleiding, maar daar maakt hij zich op voorhand geen zorgen over. "Ik zal daar gewoon hetzelfde verhaal vertellen en dan zien we wel."

Verstappen ook niet te spreken over Red Bull-tactiek

Los van hét incident voegt Verstappen toe dat Red Bull Racing ook nog voldoende te analyseren heeft na de Italiaanse Grand Prix. "In de race waren er heel veel dingen niet goed van onze kant. Een slechte start, we hadden minder grip dan gisteren en de strategie was ook slecht. Dat was echt niet oké, zeker niet om onszelf te laten undercutten door McLaren. Ik zei al een paar ronden dat mijn banden niet meer goed waren, dus dat is iets wat we gaan analyseren", toont Verstappen zich kritisch. "En bij die pitstop zelf ging het rechtsvoor niet goed. Ook daar gaan we natuurlijk naar kijken. Normaal zijn we altijd heel goed met de pitstops, maar nu was er volgens mij miscommunicatie met de wheelgun en de persoon die hem bediende. Daarna kom je zo dicht bij elkaar richting bocht 1...", maakt Verstappen de cirkel rond.