VIDEO: Verstappen en Hamilton allebei klaar in Monza na clash

Verstappen rekende vooraf op schadebeperking in Monza, maar mocht er tot zijn eigen verbazing wel als eerste Red Bull-coureur in het hybride tijdperk vanaf pole vertrekken. De Nederlander deed dat, in tegenstelling tot titelrivaal Lewis Hamilton, op een setje mediums. Waar Verstappen zaterdag nog een raketstart kende, was die een dag later voor Daniel Ricciardo. De goedlachse Australiër nam de leiding meteen over, waarna Verstappen Hamilton al een eerste keer van het lijf moest houden in de tweede chicane. Dat lukte nog vakkundig en zonder kleerscheuren, al kwam de WK-leider nadien vast te zitten achter zijn oude teamgenoot.

Een mislukte pitstop leek de race van Verstappen volledig door het putje te spoelen, al bleek Hamilton na zijn eigen stop verrassend dichtbij te zitten. Sterker nog: bij de eerste chicane van Monza kwamen beide titelkandidaten elkaar hardhandig tegen. een nieuwe episode in de onderlinge strijd. Verstappen zat aan de buitenkant, liet zijn auto staan om daarna de binnenkant te kunnen krijgen en zag beide coureurs niet veel later in het grind eindigen. "Dit is nou wat je krijgt als je geen ruimte laat", sneerde Verstappen via de boordradio richting Hamilton. De RB16B van de Nederlander stuiterde over de kerbstones, waarna de titelprotagonisten letterlijk op elkaar terechtkwamen in de grindbak. Een surreëel tafereel.

Het verschil in het wereldkampioenschap blijft door deze dubbele uitvalbeurt vijf punten in het voordeel van Verstappen. Het incident zal na afloop van de race worden behandeld door de wedstrijdleiding.