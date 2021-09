Ricciardo straalt na zege in Monza: “Ik ben nooit weggeweest”

Nadat hij zaterdag de sprintkwalificatie als derde was geëindigd, mocht Ricciardo zondag voor het eerst sinds Mexico 2018 weer eens plaatsnemen op de eerste startrij. De Australiër begon naast Max Verstappen als tweede aan de race, maar in de sprint naar de eerste bocht wist de McLaren-rijder meteen af te rekenen met zijn voormalig teamgenoot. Ricciardo hield vervolgens knap stand vooraan en bleef zelf ondanks het nodige drama achter hem uit de problemen. Het leverde hem na 53 foutloze rondjes zijn achtste overwinning in de Formule 1 op.

Voor Ricciardo is het zijn eerste zege in de Formule 1 sinds de Grand Prix van Monaco in 2018, toen de Australiër nog voor Red Bull reed. De coureur uit Perth maakte daarna de overstap naar Renault en wisselde afgelopen winter naar McLaren. Bij het team uit Woking kende hij een moeizame eerste seizoenshelft, maar met de zege in Monza heeft hij de critici die twijfelden aan zijn kunnen meteen de mond gesnoerd: “Voor iedereen die dacht dat ik was vertrokken: ik ben nooit weggeweest”, was de duidelijke boodschap van Ricciardo vlak nadat hij als eerste de eindstreep was gepasseerd. “Ik was alleen even een tijdje opzij gestapt.”

Ricciardo deelde het podium in Monza met teamgenoot Lando Norris, die er daarmee meteen een 1-2 van maakte voor het team van McLaren. De Britse renstal pakte daarmee in stijl de eerste overwinning in negen jaar tijd, nadat McLaren in 2012 voor het laatst had gewonnen in de Formule 1.

Eenmaal uit de auto had Ricciardo eerst een vraag aan David Coulthard, die na de race de podiuminterviews voor zijn rekening nam. “Mag ik vloeken? Nee? Nou in dat geval: About, …, time.”

"Ik was net snel genoeg om Max achter me te houden"

Daarna blikte de Australiër al nagenietend terug op zijn winnende race, waarvoor hij meteen bij de start de basis legde: “Om eerlijk te zijn, zelfs als we na de start de kop zouden pakken, was het nooit een garantie dat we ook de hele race aan kop zouden rijden. Ik wist echter de hele eerste stint voorop te blijven. We hadden niet megaveel snelheid, maar ik was net snel genoeg om Max achter me te houden.”

“Daarna, ik weet het niet. Er waren safety cars en ik weet niet wat allemaal. Maar om letterlijk van start tot finish aan de leiding te rijden, dat hadden we echt niet verwacht.”

"Ik heb gewoon het hele jaar lopen sandbaggen"

Met de overwinning komt er een einde aan een reeks teleurstellende resultaten van Ricciardo in dienst van McLaren. In de eerste seizoenshelft wist de Australiër er maar moeilijk zijn draai te vinden en was het vooral teamgenoot Lando Norris die uitblonk, maar in Monza was het voor het eerst dit jaar Ricciardo die het hele weekend indruk maakte: “Er zat vrijdag al iets in me. Ik wist dat er iets moois aan zat te komen.”

“Ik heb gewoon het hele jaar lopen sandbaggen”, grapte Ricciardo daarna. “Al die derde, vierde, vijfde plekken, je kunt beter gewoon meteen winnen, dus dat heb ik gedaan.”

“De zomerstop heeft me goed gedaan, om gewoon even de resetknop in te kunnen drukken. Ik voelde me de laatste drie weekenden een stuk beter. Om hier dan niet alleen te winnen, maar ook meteen een 1-2 te scoren, dat is niet normaal. Alleen al een podiumfinish is enorm voor McLaren, laat staan een 1-2. Deze is voor Team Papaja. Voor één keer heb ik er geen woorden voor.”