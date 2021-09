Aston Martin doet geruchten over vertrek Vettel af als onzin

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel is momenteel in gesprek met Aston Martin over een verlenging van het meerjarige contract dat hij voorafgaand aan het seizoen heeft getekend. Het feit dat het iets langer duurt voordat beide partijen hun handtekeningen hebben gezet onder de nieuwe deal, heeft er volgens Szafnauer vooral mee te maken dat beide partijen het nog niet helemaal eens zijn geworden over een aantal details. Het gerucht dat Vettel mogelijk vertrekt na dit seizoen en dat het team al rondgekeken zou hebben naar een potentiële vervanger is volgens de teambaas dan ook niet waar.

“Het is absoluut honderd procent onzin”, sprak Szafnauer voorafgaand aan de Italiaanse Grand Prix over de geruchten omtrent de positie van Vettel. “Wij hebben geen Plan B. Hij heeft geen Plan B. Er is absoluut nul frictie. Je kunt het ook aan hemzelf vragen, maar ik weet zeker dat hij zal zeggen dat hij het hier erg naar zijn zin heeft. Het is gewoon een kwestie van het afronden van de details.”

Volgens Szafnauer wordt de vertraging van het afronden van de deal vooral veroorzaakt door de complexiteit van Formule 1-contracten en het feit dat er over de kleinste clausules overeenstemming moet worden bereikt: "Het was een meerjarige deal, maar beide partijen hebben opties. Wanneer beide kanten opties kunnen lichten, zijn er wat details waarover je onderhandelt tot aan de deadline van het verstrijken van die optie. Dat is precies wat er momenteel gaande is. We voeren gewoon gedetailleerde gesprekken, tot het moment dat een optie verstreken is. Voordat dat gebeurt zullen we iets aankondigen.”

Aankondiging voor Russische Grand Prix

Szafnauer verwacht dat het nieuwe contract van Vettel over twee weken voor de Grand Prix van Rusland getekend zal zijn. De teambaas maakte daarnaast nogmaals duidelijk dat zijn team geen gesprekken heeft gevoerd met andere kandidaten: "Als wij ook maar enige twijfel hadden gehad, zouden we in juli – toen al die andere coureurs twijfelden of ze naar Williams of Alfa Romeo moesten gaan en al dat gedoe – wel gesprekken hebben gevoerd. Dat hebben we niet gedaan.”

Vettel heeft tot dusver dit seizoen 35 punten gescoord voor het team van Aston Martin, waarmee de Duitser nu al meer punten bij elkaar heeft gesprokkeld dan de 33 punten die hij in heel 2020 heeft gescoord. De viervoudig wereldkampioen eindigde in Baku en Hongarije op het podium, al werd die laatste podiumplek hem afgenomen nadat er tijdens de technische keuring te weinig brandstof in zijn auto bleek te zitten.