Porsche wacht besluit Vettel over toekomst in autosport af

Eind maart werkte Sebastian Vettel een test af in de Hypercar van Porsche en sindsdien gonst het van de geruchten over een terugkeer in de autosport van de Duitser. Of dat gaat gebeuren, dat weet hoofd van het LMDh-project van Porsche, Urs Kuratle, nog niet. "We lezen in de media dat hij met verschillende mensen in gesprek is. Hij heeft nog niet besloten wat hij gaat doen. Wij weten ook niet of, waar en wanneer hij weer gaat racen. Dat wordt de komende dagen of weken bekend", vertelt de Zwitser in gesprek met Motorsport-total.com, een zustersite van Motorsport.com. "We weten dus ook nog niet of en wanneer hij voor ons in de toekomst gaat racen."

Vettel staat volgens Kuratle op het lijstje als potentiële deelnemer aan de 24 uur van Le Mans, maar dat maakt niet dat de 36-jarige coureur zeker is van zijn plekje als de coureur dat zou willen. "Wij kijken altijd naar wat het beste is voor het team. We hebben heel veel goede coureurs", verklaart de topman. De deadline voor het inleveren van de line-up voor de beroemdste endurance-race is op 19 mei.

Aan motivatie geen gebrek

De vaste Porsche-coureur Kevin Estre was tijdens de test op Aragón aanwezig en zag daar dat Vettel enorm gemotiveerd was. "Ik heb hem maar kort gezien voordat ik instapte. Hij was in gesprek met de engineer, bekeek alle telemetrie en luisterde naar de boordradio's. Hij was duidelijk gemotiveerd en wilde alles leren. Hij deed wat hij moest doen", vertelt de Fransman. De coureur was ook blij met de frisse blik van Vettel, die niet eerder in de 963 had gezeten. "Natuurlijk luisterden we goed naar zijn feedback. Het kwam in grote lijnen overeen met wat de vaste coureurs zeiden, maar het was heel interessant om de nuances van een coureur van zijn kaliber te horen."