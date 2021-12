Het debat over wie de beste coureur is er altijd en zal doorgaan zolang de sport bestaat. In dit artikel zetten we de cijfers naast elkaar en vergelijken we de coureurs op basis van hun statistieken. Nog steeds moet daarbij gezegd worden dat statistieken lang niet altijd iets zeggen. Tijden vergelijken is erg lastig en auto's uit verschillende tijdperken naast elkaar zetten al helemaal. Maar puur op basis van de cijfers hebben we een top 10 kunnen samenstellen.

Lewis Hamilton, Mercedes Foto: Jerry Andre / Motorsport Images

1. Lewis Hamilton - 103 overwinningen

Eerste race: Australië 2007

Wereldtitels: 7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020)

Aantal starts: 288

Aantal overwinningen: 103

Aantal pole-positions: 103

Totaal aantal punten: 4165,5

Als het gaat om het totaal aantal overwinningen, is Lewis Hamilton de beste coureur die de Formule 1 ooit heeft voortgebracht. De Brit won races in meer dan dertig verschillende landen, won in elk seizoen waarin hij meedeed en hij staat momenteel gelijk qua aantal wereldtitels met Michael Schumacher. Dit weekend heeft Hamilton de kans om ook dit record voor zichzelf te pakken. Zijn contract loopt tot en met 2023, dus wie weet vergroot hij zijn voorsprong ook nog eens.

In zijn eerste seizoen miste hij de wereldtitel bij McLaren op één punt, om een jaar later de toen nog jongste wereldkampioen ooit te worden. In 2010 werd dit record afgepakt door Sebastian Vettel. Dertien jaar later staat Hamilton dus op zeven titels. In 2021 greep hij naast zijn achtste wereldtitel door een nederlaag tegen Max Verstappen, maar de Britse veelwinnaar gaat nog een paar jaar door bij Mercedes.

Michael Schumacher, Ferrari F2004 viert zijn zevende wereldtitel met het Ferrari-team en met Jean Todt en Ross Brawn Foto: Motorsport Images

2. Michael Schumacher - 91 overwinningen

Eerste race: België 1991

Wereldtitels: 7 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)

Aantal starts: 308

Aantal overwinningen: 91

Aantal pole-positions: 68

Totaal aantal punten: 1566

Als het gaat om beste coureur ooit, komt bij veel mensen de naam Michael Schumacher meteen naar boven. Totdat Lewis Hamilton op kwam zetten was Schumacher het gezicht van dominantie van F1. Zeven titels (waarvan vijf op een rij), een ongelofelijk aantal overwinningen en een zeer sterke motivatie om te winnen. Schumacher veranderde de wereld van de F1 met zijn toewijding, passie en natuurlijk pure talent.

Zijn eerste twee titels pakte hij bij Benetton, om daarna naar Ferrari te gaan. De eerste jaren in het rood waren soms lastig, maar vanaf 2000 pakte hij vijf titels op een rij, met 48 overwinningen alleen al in die jaren. Zijn comeback bij Mercedes was misschien niet zo succesvol met maar één podiumplaats, maar met 91 overwinningen, 155 podium en 68 poles staat hij nog altijd hoog in de lijst van de statistieken.

Sebastian Vettel, Red Bull RB9 Renault Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

3. Sebastian Vettel - 53 overwinningen

Eerste race: Amerika 2007

Wereldtitels: 4 (2010, 2011, 2012, 2013)

Aantal starts: 279

Aantal overwinningen: 53

Aantal pole-positions: 57

Totaal aantal punten: 3061

Hoewel zijn huidige vorm niet meer is wat het ooit was, is Sebastian Vettel zeker een van de grootheden van de sport. In zijn gouden jaren was hij regelmatig onverslaanbaar.

De carrière van Vettel begon in 2007, en in zijn eerste jaren pakte hij al negen podiums en vijf overwinningen. Zijn eerste zege kwam in een Toro Rosso op een nat Monza. Vanaf 2010 domineerde hij de Formule 1. Hij werd de jongste wereldkampioen aller tijden en hij won vervolgens nog drie keer de hoofdprijs. Hij pakte de records van meeste podiums, overwinningen, pole-positions en ronden aan de leiding in één seizoen. Ook had hij de meeste overwinningen achter elkaar, meeste grand slams achter elkaar en meeste overwinningen vanaf pole-position in een seizoen.

Helaas voor de Duitser pakte de regelwijzingen niet goed uit voor Red Bull en in 2014 kon hij niet meestrijden voor de titel. In 2015 verkaste hij naar Ferrari en hoewel hij nog wel veertien overwinningen scoorde, kon hij nooit meer tot het einde meestrijden om een titel. Wel zal een groot aantal van zijn records nog lang blijven staan in de geschiedenisboeken.

Podium: Elio De Angelis, Lotus, racewinnaar Alain Prost, McLaren, Thierry Boutsen, Arrows Foto: Sutton Images

4. Alain Prost - 51 overwinningen

Eerste race: Argentinië 1980

Wereldtitels: 4 (1985, 1986, 1989, 1993)

Aantal starts: 199

Aantal overwinningen: 51

Aantal pole-positions: 33

Totaal aantal punten: 768,5

Alain Prost is natuurlijk dé coureur die het opnam tegen Ayrton Senna in misschien wel de mooiste rivaliteit uit de geschiedenis van de Formule 1. Zijn geheime wapen was vooral zijn brein, met daarbij zijn natuurlijke precisie. Prost werd de eerste Franse wereldkampioen in 1985.

In 1987 pakte hij het record van Jackie Stewart af als het gaat om meeste overwinningen. Een jaar later won McLaren 15 van de 16 races en streden hij en Senna om de titel in een ultiem gevecht. Deze strijd werd gewonnen door Senna, maar in de jaren daarna won Prost nog twee titels waarna hij met pensioen ging op 38-jarige leeftijd.

Ayrton Senna, McLaren MP4-8 Foto: Ercole Colombo

5. Ayrton Senna - 41 overwinningen

Eerste race: Brazilië 1984

Wereldtitels: 3 (1988, 1990, 1991)

Aantal starts: 161

Aantal overwinningen: 41

Aantal pole-positions: 65

Totaal aantal punten: 610

Met zijn pure talent en charisma is Ayrton Senna makkelijk te rekenen tot een van de meest legendarische figuren van de sport. Niemand kon zo veel geven voor die ene snelle ronde en zijn wil om grenzen te verleggen maakte hem tot een zeer geliefde coureur.

Zijn drie wereldtitels zeggen veel, maar niet wat hij nog had kunnen bereiken als hij niet was overleden bij de Grand Prix van San Marino in 1994. De combinatie van pure snelheid en eindeloze ambitie zie je zelden zoals je die bij hem zag.

Dertig jaar later praten mensen nog steeds veel over hem, zijn races, overwinningen en rivaliteiten, wat aangeeft wat hij nagelaten heeft als legendarische coureur.

Fernando Alonso, Renault, op het podium Foto: Sutton Images

6. Fernando Alonso - 32 overwinningen

Eerste race: Australië 2001

Wereltitels: 2 (2005, 2006)

Aantal starts: 333

Aantal overwinningen: 32

Aantal pole-positions: 22

Totaal aantal punten: 1980

Fernando Alonso heeft een sterke reputatie als coureur en met twee wereldtitels heeft hij een fantastische carrière gehad, maar toch staat hij ook bekend als een coureur die vaak net op het verkeerde moment op de verkeerde plek zat.

In 2005 pakte Alonso bij Renault zijn eerste wereldtitel, om een jaar later na een fantastische strijd opnieuw van Schumacher te winnen. Daarna leek het geluk op. In 2007 maakte de Spanjaard een transfer naar McLaren, waar hij te maken kregen met ene Lewis Hamilton als rookie. Mede door een interne machtsstrijd tussen de twee rijders, eindigden ze beiden één punt achter wereldkampioen Kimi Raikkonen. Ook in zijn Ferrari-jaren zat het vaak tegen. In 2010, 2012 en 2013 eindigde hij als tweede in de ranglijst, waarbij hij in 2012 maar drie punten tekort kwam in een beduidend mindere auto dan winnaar Vettel. Ook zijn terugkeer naar McLaren was geen succes, want het Britste team belandde in een diepe crisis door een totaal mislukte samenwerking met Honda.

Ondanks zijn slechte geluk blijft Alonso een van de beste coureurs ooit met maar liefst 32 overwinningen, en door de jaren heen is hij uitgegroeid tot een favoriet bij de fans.

Nigel Mansell, Williams FW11B Honda Foto: Motorsport Images

7. Nigel Mansell - 31 overwinningen

First race: Oostenrijk 1980

Wereldtitels: 1 (1992)

Aantal starts: 187

Aantal overwinningen: 31

Aantal pole-positions: 32

Totaal aantal punten: 482

Ook Nigel Mansell had veel pech in zijn carrière. Hij kreeg vaak te maken met betrouwbaarheidsproblemen. In 1988 viel hij zelfs twaalf keer uit, en miste hij twee races door de waterpokken.

Net als Alonso werd de Brit drie keer tweede in het WK. In 1992 leek hij de titel weer mis te lopen, maar dit keer slaagde hij in zijn missie. Mansell pakte vijf overwinningen op rij aan het begin van het seizoen, om er later in het jaar nog vier te scoren. Op 39-jarige leeftijd werd hij de op vier na oudste coureur die wereldkampioen Formule 1 werd.

Jackie Stewart, Tyrell 006 Cosworth Foto: Motorsport Images

8. Jackie Stewart - 27 overwinningen

Eerste race: Zuid-Afrika 1965

Wereldtitels: 3 (1969, 1971, 1973)

Aantal starts: 99

Aantal overwinningen: 27

Aantal pole-positions: 17

Totaal aantal punten: 360

Momenteel lijkt het een logisch onderdeel van de sport, maar Jackie Stewart was een van de eerste coureurs die streed om veiligere omstandigheden. Als drievoudig wereldkampioen probeerde Stewart de cultuur qua veiligheid te veranderen. Hij zag vele vrienden omkomen. Stewart was een van de hoofdrolspelers bij de introductie van volledig gesloten helmen, riemen, veiligere muren en uitloopstroken.

Buiten zijn strijd voor veiligheid was Stewart een groot talent en was hij de te kloppen man. Hij pakte hij drie wereldtitels met Tyrell in de late jaren 60 en vroege jaren 70.

Niki Lauda, Ferrari 312T Foto: Motorsport Images

9. Niki Lauda - 25 overwinningen

Eerste race: Oostenrijk 1971

Wereldtitels: 3 (1975, 1977, 1984)

Aantal starts: 171

Aantal overwinningen: 25

Aantal pole-positions: 24

Totaal aantal punten: 420,5

Niki Lauda kwam de Formule 1 binnen als paydriver, maar het was zijn talent dat hem in de top van de autosport hield.

Na drie seizoenen bij mindere teams te hebben gereden stapte hij in 1974 over naar Ferrari. Daar won hij twee races en werd hij vierde in het WK, ondanks een hoop pech. In 1975 pakte hij zijn eerste wereldtitel, maar het volgende jaar is waarom Lauda zo beroemd is geworden.

Na een extreem zwaar ongeval op de Nürburgring - zo verbrand als Romain Grosjean zijn hand was, zo verbrand was het hele lichaam van Lauda - kwam de Oostenrijker terug en miste hij de wereldtitel op slechts een punt. In 1977 pakte hij zijn tweede titel en na een kort pensioen kwam hij terug bij McLaren om daar zijn derde kroon te veroveren, na een fantastisch gevecht met Alain Prost.

Ook naast de baan was Lauda belangrijk. Hij had managementposities bij Ferrari en Jaguar, voordat hij naar Mercedes overstapte. Daar haalde hij Lewis Hamilton binnen en werkte hij als adviseur tot zijn dood in 2019.

Jim Clark, Lotus 49 Ford Foto: Motorsport Images

10. Jim Clark - 25 overwinningen

Eerste race: Nederland 1960

Wereldtitels: 2 (1963, 1965)

Aantal starts: 72

Aantal overwinningen: 25

Aantal pole-positions: 33

Totaal aantal punten: 274

Jim Clark wilde winnen, dat was zijn enige interesse. Er wordt vaak gezegd dat hij tussen 1962 en 1965 alleen verslagen werd in het WK als hij mechanische pech had. Toen hij bij een Formule 2-race in Hockenheim om het leven kwam in 1968 had hij het record voor meeste GP-zeges in handen.

In een extreme regenrace op Spa in 1963 lag Clark kilometers voor op de competitie, wat zijn lef nog maar eens aantoonde in de meest gevaarlijke periode van de geschiedenis van de Formule 1.