Unieke horloges privécollectie Michael Schumacher worden geveild

Op 13 mei in Genève vindt er een heel bijzondere veiling plaats. Acht horloges uit de privécollectie van Formule 1-legende Michael Schumacher gaan daar onder de hamer. Het veilinghuis Christie's neemt de veiling voor de rekening. Zij schatten in dat de klokjes een bedrag van ongeveer vier miljoen euro moeten opleveren.

Een van de opvallendste horloges is een F.P. Journe Michael Schumacher unique Platinum Vagabondage 1, links op bovenstaande foto. Christie's verwacht dat dit het klapstuk van de veilig wordt, met een waarde van meer dan een miljoen euro. Het horloge kreeg Schumacher van zijn Ferrari-teambaas Jean Todt. Op de wijzerplaat zijn de zeven wereldtitels van de Duitser afgebeeld. Ook de helm van de coureur en het Ferrari-logo zijn prominent afgebeeld. Ook staat er een persoonlijke boodschap van Todt in de achterkant van het horloge gegraveerd, waaruit blijkt dat dit een kerstcadeau was voor de recordkampioen.

Het middelste horloge kreeg Schumacher nadat hij zijn zesde wereldtitel had bemachtigd. Dit stuk was een kerstcadeau van Todt, gezien de boodschap 'J. Todt pour M. Schumacher, Noël 2003' dat gegraveerd staat op de achterkant van het horloge. Het betreft een klokje van Audemars Piguet. De helm van Schumacher en het Ferrari-logo zijn op de wijzerplaat goed te herkennen. Christie's heeft dit veilingstuk voor ongeveer 250.000 euro in de catalogus staan.

Het rechter horloge is een Rolex Daytona Paul Newman, vernoemd naar een beroemde Amerikaanse acteur en race-coureur. Deze is niet speciaal voor Schumacher gemaakt en bevat geen persoonlijke boodschap van iemand, maar aangezien het een Rolex is wordt de waarde hoog ingeschat. Christie's vermoedt dat het horloge ongeveer 375.000 euro moet opleveren.

Mocht dit nog te duur zijn biedt Christie's ook een horlogereparatieset aan bij de veiling. Het koffertje moet alsnog minstens 5.000 euro opleveren.