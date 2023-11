Deze Formule 1-records heeft Max Verstappen in 2023 gepakt

Hoogste percentage overwinningen in een F1-seizoen

Dat Max Verstappen dit record in handen heeft, is echt uniek te noemen. Alberto Ascari was namelijk de vorige recordhouder en zette zijn prestatie in 1952 (!) neer. De Italiaan won destijds zes van de acht Grands Prix en kwam daarmee op een winstpercentage van 75 procent. Zelfs Michael Schumacher, Lewis Hamilton en Sebastian Vettel beten zich tijdens hun topjaren op dit record stuk. Verstappen heeft met nog twee races te gaan dit record al gebroken, want zelfs als hij in Las Vegas en Abu Dhabi niet wint gaat de lat naar 77,3 procent. Na de Grand Prix van Brazilië staat de Nederlander op 85 procent, maar dat kan oplopen tot maar liefst 86,4 procent. En gezien de vorm van de Red Bull-coureur is dat zeker niet uitgesloten.

Foto: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen viert zijn zoveelste overwinning

Meeste F1-zeges in een seizoen

In Brazilië noteerde Verstappen alweer zijn zeventiende Grand Prix-zege van het jaar. Het record stond voor dit seizoen ook op zijn naam, met zijn vijftien overwinningen in 2022. Dat jaar ging het record van Michael Schumacher en Sebastian Vettel aan diggelen. Schumacher pakte in 2004 dertien zeges, Vettel flikte hetzelfde kunstje in 2013. Het is overigens absoluut niet uitgesloten dat Verstappen het record nog verder gaat aanscherpen, want met nog twee races op de kalender is een aantal van negentien zeges voor het grijpen.

Meeste opeenvolgende F1-zeges

Ook het record van meeste opeenvolgende F1-zeges is in handen van Max Verstappen. Sebastian Vettel moest zijn record afstaan, al was de Duitser daar niet heel rouwig om. In 2013 noteerde de viervoudig kampioen negen zeges op rij, waarmee hij het record van Alberto Ascari en Michael Schumacher verbrak. Zij hadden ooit zeven achtereenvolgende overwinningen gescoord. Maar alle drie deze imposante reeksen staan in het niet bij de tien opeenvolgende zeges van Verstappen in 2023. Vanaf Miami tot en met de Grand Prix van Italië stond de Limburger alle races op het hoogste treetje.

Meeste F1-zeges vanaf pole

Een Formule 1-race win je niet op zaterdag - of in een sprintweekend op vrijdag - in de kwalificatie, maar met Max Verstappen op pole is dit seizoen altijd één en één twee. De 26-jarige rijder mocht dit seizoen elf keer vanaf de voorste positie aan een race beginnen en wist dit alle keren om te zetten in een overwinning. Opnieuw ziet Sebastian Vettel daarmee een record verdwijnen, al deelde hij dit record al met Nigel Mansell. Vettel en Mansell hadden namelijk respectievelijk in 2011 en 1992 negen keer vanaf pole een race gewonnen.

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen mocht de GP van Groot-Brittannië van P1 beginnen en sloeg ook in de race toe

Meeste F1-hattricks in een seizoen

Dit record staat nog niet alleen op naam van Max Verstappen. Net als Ascari in 1952 en Schumacher in 2004 heeft de Nederlander in vijf races dit seizoen een zogenoemde hattrick gescoord. Dat wil zeggen dat zowel de pole, als de snelste ronde, áls de overwinning naar de Red Bull-coureur ging. Verstappen deed dat in Spanje, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Japan en Qatar. Er zijn nog twee kansen om dit jaar dat record helemaal over te nemen, dus wie weet staat over twee races de Nederlandse coureur alleen met dit record in handen.

Meeste punten in een F1-seizoen

Hier wordt een klein beetje vals gespeeld, want sinds 2010 worden er meer punten uitgedeeld én de laatste jaren is de kalender flink uitgebreid, maar ook het record van meeste punten in een F1-seizoen is in 2023 aangescherpt door Max Verstappen. Dat record stond al op naam van de Red Bull-rijder, want in 2022 stond de drievoudig wereldkampioen aan het einde van het jaar op 454 punten. Dit jaar heeft hij dat record dubbel en dwars verbroken, want de teller staat met nog twee races op 524 stuks.

Meeste pitstops door een winnaar van een F1-race

Misschien ietwat obscuur én geholpen door het weer, maar ook dit record staat sinds de Grand Prix van Nederland op de naam van Max Verstappen. Op weg naar de overwinning voor een uitzinnig thuispubliek reed de RB19 zesmaal de pits in. Het heen-en-weer geslinger tussen natte en droge omstandigheden op het circuit door de Noord-Hollandse duinen hebben voor dit record gezorgd. Overigens is Verstappen niet solo recordhouder, want Jenson Button moest tijdens de spectaculaire Canadese Grand Prix van 2011 ook zes keer de pits opzoeken.

Foto: Red Bull Content Pool Een van de zes pitstops van Verstappen in Zandvoort dit jaar

Kampioen met de meeste F1-races te gaan

In Qatar na de sprintrace ontkurkte Max Verstappen de champagne - al schijnen het vooral gin-tonics geweest zijn - ter ere van zijn derde wereldtitel. Dat het tijdens de sprintrace het geval was deed iets van de glans af, maar het was wel een feestje waard. Het feest was des te groter gezien de vroege titel, want met nog zes Grands Prix op de planning (inclusief die van Qatar) was de titelstrijd over. Daarmee evenaarde de Red Bull-man het record van Michael Schumacher uit 2002, die destijds tijdens de Franse Grand Prix met nog zes races te gaan wereldkampioen werd.