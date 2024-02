Coulthard: Leclerc gaat Hamiltons grootste F1-uitdaging worden

Waar sommige jaren het silly season in de Formule 1 maar moeilijk op gang kwam, is het circus dit jaar voordat er een race is gereden al losgebarsten. Lewis Hamilton trekt namelijk aan het einde van komend seizoen de deur bij Mercedes dicht, om zijn geluk bij Ferrari te beproeven. Voor velen kwam het nieuws als een grote verrassing, zo ook voor voormalig F1-coureur David Coulthard. "Natuurlijk praat iedereen met elk team. Zo weet je hoe de markt in elkaar steekt en hoor je hoe het er bijvoorbeeld met de motoren voor staat. Dat hoort erbij. Ik had alleen nooit gedacht dat - zelfs in goede overeenstemming - hij de winnende relatie met Mercedes zou verbreken", vertelt de Schot in de Formula for Success-podcast.

Coulthard twijfelt echter of Hamilton successen kan halen bij de Italiaanse renstal. "Ik denk dat hij in Charles Leclerc zijn grootste uitdaging ooit gaat vinden. Charles is een jonge, heel erg snelle coureur. Ja, hij is nog geen wereldkampioen geworden en heeft niet de ervaring die Lewis heeft, maar ik denk dat hij een kampioen in wording is." Ook Eddie Jordan is bij de podcast aanwezig en zet zijn vraagtekens achter de stelling van Coulthard. "Dus jij ziet hem als een betere, snellere en competentere coureur dan George Russell?" Coulthard reageert: "Ik denk dat Charles een van de snelste is over een ronde. Ik kan je vraag niet beantwoorden omdat ik ze nog niet in dezelfde auto heb gezien."

De Schot vergelijkt de dynamiek tussen Hamilton en Leclerc met een duo uit zijn eigen F1-tijd. "Mika Hakkinen was in mijn ogen de beste over een ronde, ik denk dat hij zelfs beter was dan Michael [Schumacher]", legt Coulthard uit. "Ik denk dat Charles een buitengewone kwalificatierijder is en Lewis is een fantastische racecoureur. Maar Lewis wordt veertig, ik zie hem niet sneller over een rondje worden. Tegelijkertijd zit Charles straks op de toppen van zijn kunnen."

Het nieuws van de overstap van Hamilton werd wel met een glimlach ontvangen door Coulthard. "Ik denk dat dit heel goed is voor F1. Het maakt Ferrari veel aantrekkelijker voor engineers en voor mensen die weten dat ze daar met een ongelofelijk goede coureur kunnen werken", aldus de 52-jarige analist.