Top 10 Red Bull F1-coureurs: Vettel, Verstappen, Perez en meer

Met 5 rijderstitels, 4 constructeurskampioenschappen en 75 overwinningen staat Red Bull Racing op de zesde plaats op de ranglijst van de meest succesvolle F1-teams aller tijden. Enkel Ferrari, McLaren, Mercedes, Williams en Lotus waren succesvoller. Daarnaast heeft het energiedrankenmerk een groot talentenprogramma opgezet. Daar zijn heel wat succesvolle rijders uit voortgekomen, waaronder Max Verstappen en Sebastian Vettel.

We hebben de tien beste Red Bull F1-coureurs op een rijtje gezet. Voor dit overzicht kijken we naar de resultaten van de rijders bij Red Bull en zusterteam Toro Rosso/AlphaTauri, naar de impact die ze hebben gehad op de teams en de omstandigheden waarmee ze te maken kregen. De resultaten van de betreffende coureurs bij andere teams zijn niet meegenomen.

Alex Albon, Red Bull Racing Foto: Red Bull Content Pool

Red Bull-jaren: 2019 (Toro Rosso), 2019-2020 (Red Bull)

Aantal races: 38 (12 Toro Rosso, 26 Red Bull)

Overwinningen: 0

Wereldtitels: 0

Eerlijk is eerlijk: Sebastien Buemi of Jaime Alguersuari hadden ook op deze plek kunnen staan. Zij hadden ook zo hun momenten bij Toro Rosso en maakten langer deel uit van het programma dan Albon. Buemi boekte in de jaren daarna mooie successen in de Formule E en het World Endurance Championship. Albon haalde echter, ietwat verrassend en na een last-minute oproep, het topteam Red Bull Racing en scoorde daarmee een podiumplaats.

Albon had een Formule E-contract op zak toen het vertrek van Daniel Ricciardo een domino-effect bij de Red Bull-teams veroorzaakte. Gasly werd naast Verstappen gezet, Albon ging bij Toro Rosso een team vormen met Kvyat. De Britse Thai liet met vlagen zijn talent zien, waaronder door in de Grand Prix van Duitsland naar de zesde plaats te rijden tijdens zijn eerste F1-race onder natte omstandigheden. Gasly had het bij Red Bull Racing een stuk lastiger en werd in de zomerstop teruggezet naar de kleine zus uit Faenza. Albon zat in pas zijn dertiende Formule 1-race opeens in een topauto. Hij kwam in het seizoen 2019 nooit echt in de buurt van Verstappen, maar hij presteerde minder slecht dan Gasly en mocht zijn zitje behouden voor het daaropvolgende seizoen.

Helaas voor Albon waren de prestaties in zijn tweede F1-seizoen niet om over naar huis te schrijven. Hij haalde tweemaal het podium, maar de achterstand op Verstappen was te groot en hij kon het team op strategisch vlak zelden helpen. Eind 2020 werd hij aan de kant geschoven en Red Bull plaatste hem in de DTM. In 2022 keert hij terug in de Formule 1 bij Williams, maar de banden met de energiedrankengigant zijn - in elk geval tijdelijk - doorgesneden.

Daniil Kvyat, Red Bull Racing RB12 Foto: Red Bull Content Pool

Red Bull-jaren: 2014 (Toro Rosso), 2015-2016 (Red Bull), 2016-2017 (Toro Rosso), 2019-2020 (Toro Rosso/AlphaTauri)

Aantal races: 110 (89 Toro Rosso/AlphaTauri, 21 Red Bull)

Overwinningen: 0

Wereldtitels: 0

Heeft er iemand zoveel kansen gekregen van Red Bull als Daniil Kvyat? Mede dankzij zijn 89 racestarts voor Toro Rosso/AlphaTauri staat de Rus op de derde plaats in de lijst met best scorende rijders voor het B-team, achter Gasly en Carlos Sainz Jr.

Na zijn titel in de GP3 promoveerde Kvyat in 2014 naar de Formule 1. Hij presteerde goed genoeg naast de ervaren Jean-Eric Vergne (die hem met 22-8 in de puntenstand de baas was) om voor 2015 het plekje bij Red Bull over te nemen van de naar Ferrari vertrokken Vettel. Kvyat eindigde in de chaotische Grand Prix van Hongarije als tweede en scoorde drie punten meer dan zijn pechvolle teamgenoot Daniel Ricciardo, al was de Australiër over het algemeen de snellere van de twee.

Kvyat scoorde in China 2016 nog een podium, maar stond toen al onder druk door de snelle opmars van Verstappen. De Nederlander verving hem vanaf de vijfde race van het seizoen. Kvyat had veel moeite om zijn degradatie naar Toro Rosso te accepteren, niet geholpen door het feit dat Verstappen zijn eerste race direct won.

Ook in 2017 had de Rus het lastig en ontbrak elke vorm van constantheid. Na een crash in Singapore werd hij aan de kant geschoven, al scoorde hij een punt bij zijn eenmalige rentree in Amerika. Na een jaar aan de zijlijn als simulatorrijder van Ferrari kreeg Kvyat in 2019 nóg een kans bij Toro Rosso. Hij presteerde solide, al had hij moeite om Gasly bij te benen. De Fransman was ook in 2020 met afstand de betere van de twee en scoorde meer dan tweemaal zoveel punten als Kvyat. De Rus werd, ondanks enkele sterke optredens, voor 2021 vervangen door Yuki Tsunoda, de volgende protegé uit het talentenprogramma.

8. Sergio Perez

Sergio Perez, Red Bull Racing, wint de Grand Prix van Azerbeidzjan Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Red Bull-jaren: 2021-nu (Red Bull)

Aantal races: 22

Overwinningen: 1

Wereldtitels: 0

Nadat Gasly en Albon gewogen en te licht bevonden werden, ging Red Bull voor het eerst buiten het eigen talentenprogramma op zoek naar een nieuwe rijder voor 2021. Racing Point-ster Sergio Perez werd aangetrokken als nieuwe teamgenoot van Verstappen.

Het eerste jaar van Perez bij het topteam was redelijk succesvol. Soms bleek hij de waardevolle, strategische tweede rijder, met name in Azerbeidzjan (waar hij won), Turkije en Abu Dhabi. Hij was echter ook te vaak niet snel genoeg om echt een rol van betekenis te spelen.

Met slechts acht punten verschil tussen kampioen Verstappen en Mercedes-rivaal Lewis Hamilton, zorgde de voorsprong van Valtteri Bottas van 36 punten op Perez ervoor dat Mercedes de constructeurstitel veroverde. De RB16B was lastig te besturen, maar was in handen van Verstappen vaak wel de snelste wagen van het veld. Perez hield desondanks zijn plekje voor 2022 vast. Hij zal onder de nieuwe reglementen zelf moeten laten zien uit welk hout hij is gesneden. Enkel met goede prestaties zal hij zijn loopbaan in Milton Keynes kunnen verlengen.

7. Pierre Gasly

Pierre Gasly, Red Bull Racing RB15 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Red Bull-jaren: 2017-2018 (Toro Rosso), 2019 (Red Bull), 2019-nu (Toro Rosso/AlphaTauri)

Aantal races: 86 (74 Toro Rosso/AlphaTauri, 12 Red Bull)

Overwinningen: 1

Wereldtitels: 0

Op basis van zijn periode bij het topteam, zou Gasly niet zo hoog in deze lijst staan. Zijn prestaties bij Toro Rosso en AlphaTauri laten echter zien dat hij een van de grootste talenten in de F1-middenmoot is.

Als groeibriljant uit het eigen opleidingsprogramma reed Gasly eind 2017 vijf races voor Toro Rosso, om in 2018 naast Brendon Hartley het volledige seizoen voor zijn rekening te mogen nemen. De Fransman won het interne teamduel, presteerde sterk op de dagen waarop de Toro Rosso competitief was en verdiende een promotie toen Ricciardo vertrok.

Zijn stint bij het A-team duurde slechts twaalf races. Gasly kwam geen moment in de buurt van Verstappen, knokte in de middenmoot met langzamere wagens en had moeite met de auto en de werkwijzen van het team. Al in de zomerstop werd hij vervangen door Albon en keerde terug naar Toro Rosso, maar zette snel de knop om.

Sindsdien is Gasly uitgegroeid tot een van de sterkste rijders van het veld. Hij scoorde een mooi podium tijdens de Braziliaanse GP in 2019 en heeft AlphaTauri bij de hand genomen. En uiteraard was er nog die speciale dag op Monza in 2020. Gasly profiteerde optimaal van de safety car en de fout van Hamilton/Mercedes en hield Carlos Sainz Jr. in de Ferrari achter zich om de GP van Italië te winnen. De grote vraag is vooral of hij nog een nieuwe kans krijgt bij een van de topteams.

6. Carlos Sainz Jr

Carlos Sainz Jr., Scuderia Toro Rosso Foto: Red Bull Content Pool

Red Bull-jaren: 2015-2017 (Toro Rosso)

Aantal races: 56

Overwinningen: 0

Wereldtitels: 0

Is Carlos Sainz Jr. het grootste talent dat Red Bull door de vingers heeft laten glippen? Gezien zijn prestaties bij McLaren en Ferrari lijkt het daar misschien wel op.

De Spanjaard debuteerde in 2015 bij Toro Rosso in de Formule 1, als teamgenoot van mede-rookie Verstappen. De Nederlander scoorde iets meer punten, Sainz was met 10-9 de betere in de kwalificatie. Achter de schermen liepen de spanningen echter regelmatig flink op.

Verstappen werd na slechts vier races in 2016 doorgeschoven naar Red Bull Racing. Sainz nam met gemak de maat van zijn nieuwe teamgenoot Kvyat. Ook in 2017 was hij sterk, met zijn zevende plaats in China als een van de beste prestaties van het gehele jaar, en hij scoorde 48 van de 53 punten van het team. Toch verliet hij de Red Bull-gelederen. Sainz reed de laatste vier races van 2017 voor Renault, zijn thuishaven voor 2018 voordat hij met succes verkaste naar McLaren. Meer dan vier jaar na zijn vertrek, heeft enkel Gasly meer punten verzameld voor het team uit Faenza.

5. David Coulthard

David Coulthard, Red Bull Racing Foto: Sutton Images

Red Bull-jaren: 2005-2008 (Red Bull)

Aantal races: 71

Overwinningen: 0

Wereldtitels: 0

De Red Bull-cijfers van David Coulthard – twee podiumplaatsen in vier seizoenen – zijn in vergelijking met andere rijders uit deze lijst niet al te indrukwekkend. De dertienvoudig GP-winnaar speelde echter een belangrijke rol in de begindagen toen Red Bull het team overnam van Jaguar. Coulthard was een van de eerste aanwinsten van Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz en teambaas Christian Horner en bracht negen jaar ervaring bij McLaren met zich mee.

De Schot verraste met de vierde plaats in de eerste race in Australië 2005, scoorde het daaropvolgende jaar het eerste podium van het team in Monaco, en was in die jaren veelvuldig sneller dan zijn teamgenoten, waaronder Mark Webber. Enkel in zijn laatste seizoen in 2008 werd hij met grote regelmaat verslagen (door Webber), maar toch scoorde hij in Canada nog een podiumplaats. Na zijn helm aan de wilgen te hebben gehangen bleef Coulthard aan als Red Bull-adviseur. In zijn boek The Winning Formula uit 2018 schreef hij: “Een van de meest bevredigende prestaties was dat ik de laatste jaren van mijn loopbaan kon gebruiken om Red Bull Racing kon helpen bij de ontwikkeling tot een topteam.”

4. Mark Webber

Mark Webber, Red Bull Racing RB7 Foto: Andrew Hone / Motorsport Images

Red Bull-jaren: 2007-2013 (Red Bull)

Aantal races: 129

Overwinningen: 9

Wereldtitels: 0

Webber was in zijn zeven jaar bij de formatie een loyaal Red Bull-teamlid. Mede dankzij de Australiër groeide het team uit tot de dominante factor in de Formule 1. Webber moest echter keer op keer zijn meerdere erkennen in Vettel. In de jaren dat zijn teamgenoot vier wereldtitels pakte, scoorde Webber negen overwinningen en een drietal derde plaatsen in de WK-stand.

De grootste kans op succes kwam in 2010. Met vier overwinningen en drie tweede plaatsen had hij met nog drie races te gaan veertien punten voorsprong op Vettel en Ferrari-coureur Fernando Alonso. Hij crashte in de regen in Korea en Red Bull liet in Brazilië - achteraf terecht - aan Vettel. Zo begon Alonso met acht punten voorsprong op Webber, en vijftien op Vettel, aan de finale in Abu Dhabi. De Scuderia kopieerde de strategie van de Australiër, maar verloor daardoor Vettel uit het oog. De jonge Duitser won de race én de titel. Vanaf dat jaar was hij overduidelijk de teamleider. Na 2013 verliet Webber na enkele aanvaringen met zijn teammakker de renstal en ook de Formule 1.

3. Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, duikt in het zwembad in het Red Bull Energy Station na winst in Monaco Foto: Andrew Hone / Motorsport Images

Red Bull-jaren: 2012-2013 (Toro Rosso), 2014-2018 (Red Bull)

Aantal races: 139 (39 Toro Rosso, 100 Red Bull)

Overwinningen: 7

Wereldtitels: 0

De problemen die Red Bull had met de invulling van de tweede auto sinds het vertrek van Daniel Ricciardo, bewijst hoe goed de Australiër was aan de zijde van Verstappen.

Nadat hij bij Toro Rosso regelmatig zijn talent liet zien, werd Ricciardo voor het nieuwe hybridetijdperk gepromoveerd naar Red Bull. Hij maakte het teamgenoot Vettel direct meer dan lastig. De goedlachse coureur pakte drie zeges op de momenten dat de dominante Mercedessen problemen kregen en eindigde met ruime voorsprong derde in de WK-stand van 2014. Het daaropvolgende seizoen had hij het lastiger, maar in 2016 sloeg Ricciardo terug met de derde plek in de eindrangschikking en de zege in Maleisië.

Op dat moment had hij al de razendsnel opkomende Verstappen naast zich als teamgenoot, maar de jonge Nederlander maakte nog wat schoonheidsfoutjes. Ricciardo eindigde in 2017 boven Verstappen in de eindstand en won in het daaropvolgende seizoen de races in China en Monaco.

Het tij keerde echter snel. Verstappen vond het momentum en nam steeds vaker de maat van zijn teammakker. Ricciardo eindigde in 2018 op gepaste afstand in de eindstand en verraste vriend en vijand door in de zomer aan te kondigen dat hij Red Bull ging verruilen voor Renault.

2. Max Verstappen

Racewinnaar Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Foto: Red Bull Content Pool

Red Bull-jaren: 2015-2016 (Toro Rosso), 2016-nu (Red Bull)

Aantal races: 141 (23 Toro Rosso, 118 Red Bull)

Overwinningen: 20

Wereldtitels: 1 (2021)

Terwijl Mercedes op de loer lag, legde Red Bull Verstappen een F1-contract voor om in 2015 op 17-jarige leeftijd met Toro Rosso op de startgrid te staan. De Limburger maakte direct indruk en maakte al in de vijfde race van 2016 de overstap naar topteam Red Bull Racing, waar hij de teleurstellende Kvyat verving. Geholpen door de aanrijding tussen Mercedes-teamgenoten Hamilton en Nico Rosberg bij de start, pakte Verstappen in Spanje een sensationele overwinning bij zijn debuutrace voor het team uit Milton Keynes.

Zijn eerste jaren werden gekenmerkt door zijn indrukwekkende snelheid en dappere inhaalacties, maar ook door slordige fouten en agressief rijgedrag. In 2017 dolf hij het onderspit ten opzichte van teamgenoot Ricciardo, die het daaropvolgende jaar ook vroeg in het seizoen de races in China en Monaco won nadat Verstappen zijn eigen ruiten ingooide. Hoewel hij het nooit publiekelijk heeft toegegeven, leek hij zijn aanpak daarna iets te veranderen.

Sindsdien maakt Verstappen minder fouten en groeide, zeker na het vertrek van Ricciardo naar Renault, uit tot onbetwiste kopman. Hij maakte het het dominante Mercedes regelmatig lastig, pakte overwinningen en podiumplaatsen, met in 2019 en 2020 de derde plaats in de eindstand als beloning.

De reglementsverandering aan de vloer in 2021 gaf Red Bull een klein voordeel ten opzichte van rivaal Mercedes. Het seizoen mondde uit in een van de meest spectaculaire jaargangen uit de historie. Verstappen en concurrent Hamilton maakten fouten, stegen boven zichzelf uit, knokten om elke centimeter en lagen veelvuldig met elkaar in de clinch. In de controversiële finale in Abu Dhabi ging Verstappen er met de hoofdprijs vandoor. Als het meezit passeert hij in 2022 Vettel als Red Bull-coureur met de meeste punten aller tijden.

1. Sebastian Vettel

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB6 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Red Bull-jaren: 2007-2008 (Toro Rosso), 2009-2014 (Red Bull)

Aantal races: 138 (25 Toro Rosso, 113 Red Bull)

Overwinningen: 39 (1 Toro Rosso, 38 Red Bull)

Wereldtitels: 4 (2010-2013)

Het meest succesvolle product uit de Red Bull-stal luistert naar de naam Sebastian Vettel. De Duitser heeft als enige coureur races gewonnen bij zowel Toro Rosso als de grote broer. Zijn zege in de Grand Prix van Italië 2008 blijft een van zijn meest memorabele races.

De promotie van Vettel naar Red Bull Racing ging gepaard met de nieuwe F1-reglementen, en daarmee een nieuwe rangorde binnen de sport. De RB5 uit de koker van Adrian Newey eindigde als snelste wagen van het seizoen, maar de gebruikelijke langzame opstart en de dubbele diffuser van Brawn GP zorgde ervoor dat de titel buiten bereik bleef. Maar niet voor lang. Vettel pakte in de zinderende finale in 2010 zijn eerste F1-titel en domineerde het daaropvolgende jaar door elf van de negentien races te winnen. In 2012 was het spannender door een sterker Fernando Alonso in de Ferrari, maar Vettel pakte ondanks een spin in de openingsronde van de finalerace de titel met drie punten. In 2013 won hij dertien van de negentien GP’s en maakte er zo vier op een rij van.

De introductie van de hybridereglementen stootte Red Bull van de troon en Vettel kon in eerste instantie maar moeilijk overweg met de nieuwe wagens. Nadat hij verslagen werd door zijn nieuwe teamgenoot Ricciardo verkaste de Duitser naar Ferrari.

Sebastian Vettel, Red Bull, na de GP van India 2013 Foto: Steven Tee / LAT Photographic