Leclerc worstelt met harde banden in F1-race China: "Vreemd"

Charles Leclerc was de F1-race op het Shanghai International Circuit begonnen op zesde plaats in de wetenschap dat Ferrari achter Red Bull Racing de tweede auto op de grid had. Nadat hij bij de start een plaats verloor aan George Russell, boekte de Monegask al snel terreinwinst door lang buiten te blijven en voor een éénstopsstrategie te gaan. Een podium leek binnen handbereik, maar twee safety cars en een onverklaarbaar langzame stint op de harde band gooiden roet in het eten. Op de meet moest Lecerc niet alleen de Red Bulls van Max Verstappen (P1) en Sergio Pérez (P3) voor zich dulden, maar ook de McLaren van Lando Norris (P2).

Achteraf zocht Leclerc naar een verklaring voor het matige tempo van de SF-24. "We hebben als team niet het tempo kunnen vinden, vooral op de harde banden. Dat is een beetje vreemd, omdat de kracht van deze auto sinds het begin van het jaar juist is dat hij erg solide is. Onder alle omstandigheden en op alle banden. Vandaag vormde een beetje een uitschieter. Zodra we de harde banden erop zetten, zaten we er een halve seconde naast. Dus dat is heel vreemd. We gaan het onderzoeken en proberen te begrijpen wat er mis ging in die run."

Dat Leclerc niet in de buurt kon komen van de rondetijden van Red Bull was nog tot daar aan toe, maar vooral het gebrek aan snelheid ten opzichte van de McLaren van Norris, baarde hem zorgen. "Het is heel vreemd. In het begin dacht ik echt dat we met Lando gingen vechten", zei Leclerc. "Ik was goed bezig met mijn banden, totdat de safety car alle strategieën in het honderd schopte. Dat was jammer, want ik denk dat we tot dat moment goed bezig waren. Daarna waren we op de harde banden gewoon langzaam. We hadden verwacht dat dit weekend vergelijkbaar zou zijn met wat we sinds het begin van het seizoen hebben gezien, maar we hadden het een stuk moeilijker."