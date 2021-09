Mercedes bereid om MGU-H te laten vallen om VW naar F1 te halen

Voorafgaand aan de Italiaanse Grand Prix vond er zondag in Monza ook een topoverleg over de toekomst van de Formule 1-motoren plaats. De huidige motorleveranciers zijn al enkele maanden met elkaar in gesprek om de F1-krachtbron van de toekomst eenvoudiger, duurzamer en goedkoper te maken. Deze nieuwe motorformule, die vanaf 2026 moet worden geïntroduceerd, zou daarmee nieuwe motorfabrikanten naar de sport moeten lokken.

De Volkswagen Group toont al een tijdje interesse in een eventueel Formule 1-avontuur. Het concern was tijdens het laatste topoverleg in juli zelfs met twee merken vertegenwoordigd: Audi en Porsche. Om de Duitse gigant over de streep te trekken is Mercedes bereid om flink wat water bij de wijn te doen. F1-teambaas Toto Wolff heeft namelijk bevestigd dat Mercedes bereid is om voor een afschaffing van de MGU-H te stemmen. Het hybride-component is met afstand het meest complexe component van de huidige F1-krachtbron, maar sinds de introductie van de V6-hybridemotor in 2014 wel het paradepaardje van Mercedes dat het team sindsdien al aan meerdere wereldtitels heeft geholpen.

“De MGU-H komt te vervallen als we het over vele andere punten eens kunnen worden”, sprak Wolff. “Het is een compromis dat, en ik kan in dit geval alleen voor Mercedes spreken, wij bereid zijn om te sluiten om de komst van de Volkswagen Group mogelijk te maken.”

Nog meer water bij de wijn

Uiteraard komt het aanbod van Mercedes niet helemaal zonder prijs. Zo hint Wolff ernaar dat ook andere fabrikanten op bepaalde punten water bij de wijn moeten doen: “Er zijn echter nog andere onderwerpen waar compromissen moeten worden gesloten. Wanneer die niet worden gevonden, zullen we waarschijnlijk terugkeren naar de regelmakers en in 2026 reglementen hebben die door de FIA en de FOM zijn opgesteld.”

De Formule 1 probeert juist de fabrikanten te betrekken bij de huidige onderhandelingen over de Formule 1-motor van de toekomst, nadat Honda bekend heeft gemaakt dat het aan het einde van dit seizoen de sport zal verlaten. Red Bull neemt vanaf volgend seizoen met Red Bull Powertrains de Honda-motoren in eigen beheer. Met Mercedes, Renault en Ferrari blijven er daardoor nog maar drie volwaardige autofabrikanten als motorleverancier actief in de sport.

"Positief overleg"

In een gezamenlijke verklaring laten de Formule 1 en de FIA in ieder geval weten dat het overleg van zondag positief is verlopen: "Vandaag vond er overleg plaats tussen de FIA, de Formule 1 en de huidige en potentiële motorleveranciers over de potentiële nieuwe krachtbron", luidt de korte verklaring. "Het overleg was positief en er is vooruitgang geboekt. Bepaalde details moeten nog besproken worden, maar we verwachten dat deze punten in de komende weken gladgestreken zullen worden."