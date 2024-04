Mercedes hinkt op twee gedachten bij opvolging Hamilton

Lewis Hamilton verbaasde nog voor aanvang van het seizoen vriend en vijand met zijn aankondiging om volgend seizoen na twaalf jaar Mercedes te verlaten en zijn F1-carrière voort te zetten bij Ferrari. Ook voor Toto Wolff kwam de aankondiging als een verrassing, maar de teambaas wist in januari dat hij nog tijd had om naar een opvolger op zoek te gaan. Die tijd heeft de Oostenrijker nog steeds, maar de huidige staat van het Mercedes F1-team – als vierde en misschien wel vijfde auto op de grid – maakt zijn zoektocht er niet eenvoudiger op. In grote lijnen heeft het team uit Brackley twee opties: of het kiest voor een ervaren topcoureur die Hamilton direct kan vervangen en samen met George Russell op jacht gaat naar nieuwe successen, of het kiest voor jong talent en geduld.

Wat de ervaren coureurs betreft, is de Duitse fabrikant al in verband gebracht met Max Verstappen, Sebastian Vettel en Carlos Sainz, maar Wolff is zich er terdege van bewust dat dat soort coureurs alleen naar Mercedes komt als de stal de zaken op orde heeft en een competitieve auto kan bieden. Als het gaat om jong talent dan is het pad voor Mercedes duidelijk: Het team heeft in Andrea Kimi Antonelli één van de grootste talenten in de autosport onder contract. Het is niet ondenkbaar dat Mercedes een team rond hem zal willen opbouwen om stapje voor stapje de weg terug omhoog te vinden.

Maar ook die keuze is niet vanzelfsprekend. "Ik denk dat je het vanuit verschillende perspectieven kunt bekijken", zei Wolff toen hem werd gevraagd naar de beslissing over een opvolger voor Hamilton. "Ik denk dat we in een opbouwfase zitten. Je moet erkennen dat we nu – drie jaar na de invoering van de huidige regels – dingen anders moeten doen dan we in het verleden hebben gedaan, zonder dat we datgene overboord gooien waarvan we geloven dat het goed is. Het kan betekenen dat we een jonge coureur in de auto zetten en hem een kans geven. Dat geeft minder druk dan wanneer we meteen voor overwinningen moeten vechten. Of we kiezen voor een meer ervaren coureur die ons meteen kan helpen bij onze prestaties."

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

Omdat Antonelli al deel uitmaakt van het Mercedes juniorprogramma, hoeft het team geen overhaaste beslissing te nemen. Het team heeft een speciaal programma voor de pas 17-jarige coureur opgesteld om hem vertrouwd te maken met Formule 1-auto’s en -procedures. Zo test hij deze week op de Red Bull Ring een Mercedes W12 uit 2021. Over de plannen met Antonelli zei Wolff: "Het programma om Kimi in de Formule 1 te laten rijden bestaat al langer en is de afgelopen weken niet ingrijpend veranderd. We hebben wat meer testdagen toegevoegd, maar wat je de komende maanden zult zien, staat al vast, of hij volgend jaar nu wel of niet in een Formule 1-auto zal zitten."

Na de eerste kennismaking met de auto van 2021, zal Antonelli later in het seizoen hoogstwaarschijnlijk in een wagen uit 2022 plaatsnemen. Of hij ook daadwerkelijk zijn opwachting zal maken in een officieel F1-weekend – zodat hij ook het nieuwste materiaal kan testen – is afwachten. Antonelli wordt op 25 augustus 18 jaar en is pas vanaf die leeftijd gerechtigd om aan een officieel Formule 1-evenement deel te nemen. Dat geeft Mercedes in ieder geval de tijd om af te wachten hoe het silly season zich zal ontwikkelen en andere opties voorbijkomen.