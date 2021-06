Verstappen verslaat Hamilton in zinderende Franse Grand Prix

Voor ronde zeven van het wereldkampioenschap reisde de Formule 1 af naar het Zuid-Franse Paul Ricard. In 2018 en 2019 was de omloop bij Le Castellet een echte Mercedes-baan gebleken, maar op zaterdag was het Max Verstappen die overtuigend de pole-position claimde. De coureur van Red Bull noteerde in de slotfase van de kwalificatie een 1.29.990, waarmee hij de enige was die een tijd onder de 1.30 reed. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas kwalificeerden zich als tweede en derde en moesten respectievelijk 0.258 en 0.386 seconde toegeven op de Nederlander. Verstappen toonde zich na de kwalificatie optimistisch voor de race. “De auto voelde vrijdag goed aan tijdens de tweede training. We moeten natuurlijk even afwachten wat het weer gaat doen in de ochtend, maar ik heb er behoorlijk veel vertrouwen in“, zei hij in de persconferentie.

Op zondagochtend trok er een regenbui over het circuit, waardoor de Franse Grand Prix op een ‘groene’ baan werd verreden. Verstappen en Hamilton kwamen ongeveer even goed weg bij de start. De Limburger had daarna echter een momentje bij de tweede bocht, waardoor hij van de baan raakte en Hamilton de leiding kon overnemen. Door zijn Red Bull snel weer terug het circuit op te sturen, voorkwam Verstappen dat hij nog meer posities verloor. Het was dus Hamilton die bij de eerste doorkomst op kop lag. Het momentje van Verstappen had de zevenvoudig wereldkampioen bovendien in de gelegenheid gesteld om een gaatje van anderhalve seconde te slaan.

Na veertien ronden zochten de eerste coureurs de pits op om hun medium banden in te wisselen voor harde exemplaren. Verstappen stuurde zijn Red Bull na zeventien ronden naar de pits. Mercedes haalde Hamilton, die inmiddels een voorsprong van drie seconden had, een ronde later naar binnen, vol vertrouwen dat zij hem voor Verstappen weer terug op de baan konden krijgen. Maar niets was minder waar. Hamilton keek na het verlaten van de pits tegen de achterkant van de Red Bull aan, doordat Verstappen een ijzersterke outlap had gereden na zijn bandenwissel.

Door de pitstops van Lewis Hamilton, Max Verstappen en Valtteri Bottas lag Sergio Perez tijdelijk aan de leiding. De Mexicaan bracht zijn RB16B na 24 ronden naar de pits voor vers rubber, waarmee Verstappen de koppositie in handen kreeg en Hamilton en Bottas tweede en derde kwamen te liggen. Verstappen had het Mercedes-duo vlak achter zich en meldde iets over de helft van de race dat hij het tempo niet tot aan het einde van de race vol zou houden op zijn huidige set banden. Daarop bespraken Hamilton en Mercedes ook de optie voor een tweede pitstop.

Na 32 ronden kwam Verstappen voor de tweede keer naar de pits. Hij wisselde terug naar de medium band en kwam als vierde terug naar buiten. Hamilton koos ervoor om buiten te blijven. Op vers rubber legde Verstappen echter een moordend tempo aan de dag. Hij had maar een paar ronden nodig om naar Perez toe te rijden, die daarna gewillig aan de kant ging voor zijn teamgenoot. Vervolgens werd het gat naar Bottas in rap tempo gedicht. Er waren nog tien ronden te gaan toen Verstappen zich aan de staart van de Fin meldde, waarna het zaak was om Bottas snel in te halen om nog kans te houden op de overwinning. Hamilton moest hopen dat zijn Mercedes-collega de Red Bull een tijdje achter zich zou houden, maar helaas voor hem verremde de coureur uit Nastola zich al snel, waardoor Verstappen er al redelijk snel langs was.

Vervolgens kon de jacht op Hamilton worden geopend. Met nog negen ronden te gaan was het verschil iets minder dan vijf seconden. Aanvankelijk leek de Brit het tempo van de Nederlander te kunnen matchen, maar in de laatste zes ronden begon zijn voorsprong als sneeuw voor de zon te smelten. Drie ronden voor de finish zat Verstappen binnen een seconde van Hamilton en kon het gevecht beginnen. Met nog twee ronden te gaan opende Verstappen de aanval bij de chicane en was de Brit gezien. Verstappen behaalde zo zijn derde overwinning van het seizoen, waarmee hij zijn voorsprong in het kampioenschap vergrootte van vier naar twaalf punten. Hamilton moest genoegen nemen met de tweede plaats en kreeg in de uitloopronde excuses van zijn team voor de gekozen strategie.

Bottas worstelde in de laatste ronden enorm op zijn versleten setje harde banden en kon niet voorkomen dat Perez hem nog passeerde voor de derde plaats. De Fin - boos dat zijn team niet naar hem geluisterd had en hem een tweede pitstop had laten maken - kwam als vierde over de streep, nadat Mercedes hem opmerkelijk genoeg niet nog een keer naar binnen had gehaald voor een veilige pitstop, zodat hij een gooi naar de snelste raceronde had kunnen doen. McLaren won het gevecht in de middenmoot. Lando Norris en Daniel Ricciardo kwamen na een prima race als vijfde en zesde aan de finish. Pierre Gasly, Fernando Alonso, Sebastian Vettel en Lance Stroll gingen er met de resterende punten vandoor.

Ferrari kende een moeizame race op Paul Ricard en zag Carlos Sainz elfde worden, terwijl Charles Leclerc na een tweede pitstop als zestiende over de streep kwam. George Russell kende een moeilijke openingsfase, maar herstelde zich goed en werd twaalfde. Yuki Tsunoda moest de race vanuit de pitstraat beginnen vanwege een versnellingsbakwissel na een crash in de kwalificatie. De Japanner stuurde zijn AlphaTauri uiteindelijk als dertiende aan de finish. Esteban Ocon werd slechts veertiende in zijn thuisrace, terwijl Mick Schumacher de onderlinge strijd bij Haas in zijn voordeel beslechtte door voorlaatste te worden.

Over een week gaat het Formule 1-seizoen 2021 verder met de Grand Prix van Stiermarken, de eerste van twee Oostenrijkse races.

Uitslag Formule 1 Grand Prix van Frankrijk