Verstappen euforisch na prachtzege: "Dit is perfect teamwork"

Na de onfortuinlijke uitvalbeurt in Azerbeidzjan toonde Verstappen zich vastberaden om 'de verloren punten van Baku' terug te pakken, zoals hij dat onder woorden bracht. Het typische Mercedes-circuit in Zuid-Frankrijk leek niet de makkelijkste plek om dat te doen, al is de RB16B er verrassend snel gebleken. Zo veroverde Verstappen zaterdag zijn vijfde pole en mocht hij een dag later vanaf de beste plek vertrekken. Die start verliep niet naar wens. Verstappen kwam nog aardig van zijn plek, maar gaf de leiding op door de eerste bocht te missen.

Het schonk Hamilton de leiding en bovenal de kans om te controleren. Dat lukte in de eerste stint vrij aardig, al wist Verstappen de leiding nadien te heroveren met een undercut van maar liefst drie seconden. Door een hoge bandendegradatie en een extra stop valt het vervolg met recht een tactische titanenstrijd te noemen. Red Bull wilde niet nogmaals in het Hongarije 2019- of Spanje 2021-scenario belanden en ging zelf voor een tweede stop. Het is de ideale zet gebleken voor een ware thriller en Verstappens eerste zege in Frankrijk.

Slippertje in eerste bocht, sublieme strategie

Na afloop dan ook louter lachende gezichten bij het energiedrankenmerk. "Ik heb er richting het einde zeker van genoten, in het begin iets minder", refereert Verstappen met een knipoog aan het moment in de eerste bocht. "Ik verloor de achterkant en probeerde te corrigeren. Dat lukte ook wel, maar toen kreeg ik nog een momentje. Het was eigenlijk een voorbode van de hele eerste stint, waarin ik nul grip aan de achterkant had. Het was sowieso erg lastig om de auto stabiel te houden met deze wind. De ene ronde was de balans goed en de andere ronde gleed ik weer alle kanten op."

Het heeft niets afgedaan aan de verwoede inhaaljacht die zou volgen. "Na de eerste stop kon je duidelijk zien dat ze mij erg hard aan het pushen waren op de harde banden. We hebben de keuze gemaakt om voor een tweestopper te gaan en gelukkig heeft die keuze zich uitbetaald. We moesten er wel verschrikkelijk hard voor werken, maar hier haalt iedereen extreem veel voldoening uit." Des te meer omdat het in de 'dying seconds' van de race gebeurde, zoals de Britten dat zo mooi zeggen. Heeft Verstappen in de auto betwijfeld of het plan zou slagen? "Het was wel lastig omdat er ook nog veel achterblijvers tussen zaten, al hebben die het allemaal keurig gedaan. Gelukkig hebben we aan het eind een mooi gevecht gehad."

Eén van de mooiste zeges ooit

Het maakt dat Verstappen één van zijn 'mooiste overwinningen tot dusver' heeft bijgeschreven op het palmares. "Ja, dat kun je wel zeggen, ja", voegt Verstappen voor de camera van Ziggo Sport toe. "Ik denk dat het team vandaag een topstrategie heeft gehanteerd. Als het aan het einde allemaal lukt, is het natuurlijk perfect. Als je tweede wordt, dan baal je natuurlijk, maar het heeft voor ons goed uitgepakt." Dat laatste betekent concreet dat Verstappen zijn voorsprong in het WK heeft uitgebouwd tot twaalf punten. "Zoals we deze race hebben gezien, vechten we de hele tijd met elkaar en zijn we ook bijzonder aan elkaar gewaagd. Ik denk dat dit het hele jaar zo blijft", rekent hij op een beklijvend vervolg van deze titelstrijd.