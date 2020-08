Bottas bovenaan in eerste training Spaanse GP, Verstappen derde

Na de dubbele race op Silverstone is het dit weekend tijd voor de Grand Prix van Spanje. De race op de baan bij Barcelona stond aanvankelijk voor mei op de rol, maar vindt als gevolg van het coronavirus nu dus hartje zomer plaats. De teams in de Formule 1 worden zodoende geconfronteerd met temperaturen die een stuk hoger liggen dan waarmee zij normaal gesproken te maken hebben op de Catalaanse piste. Daarmee lijkt er net als een week geleden op Silverstone een hoofdrol weggelegd voor de Pirelli-banden.

De training kende een kalm begin: in de eerste minuten reden alleen Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Charles Leclerc een volledige run. Na een minuut of twintig werd het drukker op de baan. Valtteri Bottas eiste de eerste stek in de tijdenlijst op door op mediums een 1.18.575 te rijden, waar hij vervolgens nog twee duizendsten af zou schaven. Lewis Hamilton ging hierna op de harde compound nog iets sneller met een 1.18.561. Max Verstappen stond na de eerste runs vierde in de tijdentabel. Naast de twee Mercedes-coureurs moest de Nederlander in de openingsfase ook Sergio Perez, die terug is bij Racing Point na twee races te hebben gemist door een positieve coronatest, voor zich dulden.

Halverwege de sessie kwamen de fabrieksrijders van Mercedes op de zachte band de baan op. Bottas keerde terug op P1 met een 1.16.785, waar Hamilton net niet aan kwam met een 1.16.824. Verstappen, die inmiddels buiten de top-tien was gezakt, deed met nog een half uur te gaan een run op de soft en klom met een 1.17.724 op naar de derde plek op het tijdenscherm. De Nederlander was zo best-of-the-rest, maar moest wel liefst negen tienden toegeven op het Mercedes-duo.

Sebastian Vettel heeft na een serie miserabele races een nieuw chassis gekregen van Ferrari, omdat er een probleem werd gevonden bij het vorige exemplaar. Volgens het team heeft het probleem geen grote impact gehad op de prestaties van de auto, maar desondanks leek de Duitser zich op vrijdag een stuk comfortabeler te voelen in de auto. De viervoudig wereldkampioen reed tijdens de eerste training een 1.17.981, waarmee hij goed was voor de vijfde tijd en maar elf duizendsten langzamer ging dan teamgenoot Charles Leclerc, die de eerste actie van het weekend als vierde besloot.

Romain Grosjean kende een prima begin van het weekend door zijn Haas naar de zesde tijd te brengen. Perez klokte bij zijn rentree de zevende tijd. Alexander Albon moest zijn eerste run op het rood gemarkeerde rubber voortijdig afbreken wegens een mogelijk probleem met de auto en stond daardoor even achttiende in de rangschikking. Maar na een kort bezoek aan de Red Bull-garage zou de teamgenoot van Max Verstappen een 1.18.606 rijden, die hem naar de achtste stek bracht. "We zijn langzaam op de rechte stukken, maar de balans voelt best goed", klonk het niet ontevreden. Kevin Magnussen onderstreepte de verbeterde vorm van Haas ondertussen met de negende tijd, terwijl Lance Stroll de top-tien aan het begin van het weekend completeerde.

Williams-testrijder Roy Nissany maakte vrijdagochtend zijn debuut in een vrije training. De 25-jarige coureur uit Israël kwam de baan op met de auto van George Russell en deed het uitstekend door maar drie tienden van een seconde langzamer te gaan dan vaste kracht Nicholas Latifi. Russell, die zichzelf bezighield door onder andere kort voor lollipopman te spelen, keert later op vrijdag terug in de FW43 voor de tweede vrije training. Het tweede oefenmoment voor de Grand Prix van Spanje begint om 15.00 uur.