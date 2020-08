Verstappen neemt complimenten Mercedes met korreltje zout

Verstappen lacht als hij in gesprek met de Nederlandse pers wordt geconfronteerd met de complimenten van Mercedes. "Ze vinden het misschien wel leuk als ik een paar keer per jaar win. Maar als het elke race zou gebeuren, dan zouden ze het echt niet zo fijn vinden hoor. Dat weet ik zeker", aldus Verstappen vanaf het circuit waar hij vier jaar geleden zijn eerste F1-zege boekte. "En wat moeten ze anders zeggen? Al is het natuurlijk wel goed voor de sport als meerdere teams kunnen meedoen voor overwinningen. Dus in dat opzicht snap ik het wel."

Hamilton herhaalde tijdens de donderdagse persconferentie in Barcelona nog maar eens dat hij reikhalzend uitkijkt naar een titelstrijd met Red Bull, hoe onwaarschijnlijk dat nu ook lijkt. "Ik word daar zeker niet nerveus van hoor, van die tegenstand. Het maakt de boel alleen maar interessanter", aldus de Brit tijdens zijn deel van de online persconferentie. "Ze zagen er vorige week sterk uit en alle teams, niet alleen wij, proberen uit te vinden waarom en hoe we onszelf kunnen verbeteren."

Hamilton wil in F1 'kunnen racen zoals in karting''

Deze woorden over Red Bull passen bij eerdere uitlatingen van Hamilton over een gewenste titelstrijd. Zo liet de zesvoudig wereldkampioen, die inmiddels evenveel podia als Michael Schumacher heeft verzameld, op Silverstone weten: "Ik ben een echte racer, in hart en nieren. Ik ben opgegroeid met wiel-aan-wiel racen, vooral in de karting. Dat blijft het allermooiste, daarvoor kom ik nog steeds iedere ochtend m'n bed uit. Dus ik zou veel liever een spannende titelstrijd met deze jonge gasten hebben", duidt hij op Verstappen en Leclerc die op het bewuste moment naast hem zaten.

"Ik hoop echt dat het in de toekomst spannender wordt, maar dat heeft vooral met de reglementen te maken. Aan het eind van de rit werkt iedereen met hetzelfde reglementenboek. Je kunt het mijn team niet kwalijk nemen dat ze fantastisch werk hebben geleverd. Het ligt niet aan ons. Je moet vooral naar de mensen kijken die de touwtjes in handen hebben in deze sport, want het ligt aan de reglementen." In dat opzicht hoopt Hamilton op 2022, als de nieuwe regels van kracht zullen zijn. "De voortekenen zijn best goed, van wat Ross [Brawn] ons van de nieuwe auto heeft laten zien althans. Hopelijk is die auto niet zo langzaam als een GP2-auto en stelt het ons vooral in staat om weer echt te racen zoals in de karts."

