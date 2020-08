McLaren vervangt chassis van Sainz voor F1 GP van Spanje

Op Silverstone werden koelingsproblemen geconstateerd aan de wagen van Sainz. Om de wagen toch te kunnen laten rijden moesten er enkele aerodynamische compromissen gedaan worden. Donderdag verklaarde Sainz dat er nog altijd geen duidelijkheid was over de oorzaak van het probleem, maar teambaas Andreas Seidl bevestigde vrijdagochtend dat het team een race eerder dan gepland een nieuw chassis in gebruik heeft genomen.

“We hebben verschillende aanpassingen gedaan tijdens het opbouwen van de wagen, we willen begrijpen waarom de temperatuur zo verschillend was [tussen beide wagens], verklaarde Seidl. “We hebben verschillende onderdelen, waaronder de monocoque, vervangen. Verschillende onderdelen van de koeling houden verband met de monocoque. Normaal gebruiken we verschillende monocoques gedurende een jaar om het aantal kilometers te verdelen, we zouden voor Spa toch al een nieuw chassis in gebruik nemen. Dat hebben we nu naar voren gehaald omdat het een van de oorzaken kan zijn voor het temperatuurverschil. Op die manier proberen we alles uit te sluiten. We zullen vrijdag moeten zien of het werkt en of dit inderdaad de oplossing is. Het is wel belangrijk om te benadrukken dat het op het gebied van prestaties niet een wereld van verschil maakt. Maar het verschil zorgde er op Silverstone wel voor dat we de openingen op de wagen van Sainz is groter moesten maken. Dat heeft invloed op drag en op topsnelheid en uiteindelijk rondetijd.”

Sainz heeft in de eerste fase van het seizoen aardig wat pech gehad. Tijdens de eerste race in Silverstone klapte zijn band, vervolgens kreeg hij problemen met de koeling en eerder liepen de pitstops al stroef. “Hij had geen controle over dat soort dingen, maar hij heeft daardoor wel veel punten verloren ten opzichte van Lando. Ondanks dat hij in de kwalificaties en races wel behoorlijk sterk was. Het is onze taak om beter te presteren, hopelijk kunnen we dat in Barcelona in de praktijk brengen.”

Met medewerking van Adam Cooper